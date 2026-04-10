Cosa vuole vedere domani e quanto mancano Pulisic e Rafa Leao al meglio: "Purtroppo hanno avuto vari infortuni che gli hanno impedito di trovare la condizione. Però hanno fatto dei gol importanti. Gimenez sta rientrando ora, è normale che abbia un calo fisico. Fullkrug ha fatto prestazioni in crescendo, dopo l'arrivo in un campionato nuovo dopo un po' che era fermo. Si è messo a disposizione. Ora l'obiettivo principale è lo stesso di prima, ma ora ancora di più bisogna arrivarci. Che si giochi con sei punti o una non cambia niente. Anche a Napoli abbiamo avuto situazioni vicino all'area. Poi il risultato, com'è normale, cambia le opinioni. Noi dobbiamo analizzare la squadra. Se avessimo vinto o pareggiato, non avremmo giocato meglio, gli errori c'erano uguale. Ci sono momenti in cui si perde l'attimo per far gol. Nkunku, Gimenez, Rafa Leao, Pulisic, Saelemaekers, Fullkrug sono tutti di qualità. Domani partita difficile, loro sono fisici, ripartono forte. Serve una partita di qualità, si gioca alle 18:00 con una temperatura diversa. Ora ci saranno partite con meno ritmo".