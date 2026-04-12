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Milan, cosa serve per la Champions. Leao verso l’addio. Spuntano Ugarte e Gabriel Jesus
Le top news del 12 aprile 2026 da Pianeta Milan: Champions a rischio come il futuro di Leao. Mercato: occhio a Ugarte e Gabriel Jesus. Ecco le notizie più interessanti della mattinata
Brutta sconfitta del Milan contro l'Udinese: i rossoneri subiscono tre gol ed escono tra i fischi di tutto San Siro. Il ko arriva dopo il passo falso contro il Napoli: zero punti in due partite mettono a serio rischio anche il quarto posto del Milan che ora non può più sbagliare in queste partite che restano al termine della stagione: ecco cosa serve ai rossoneri per tornare in Champions League. Per il mercato occhio a Ugarte e Gabriel Jesus. Leao a rischio addio dal Milan. Ecco le top news da Pianeta Milan del 12 aprile 2026.
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