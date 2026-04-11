Milan-Udinese, Leao bombardato dai fischi di San Siro

Sostituzione e contestazione

Nella ripresa Massimiliano Allegri ha provato a cambiare la posizione di Leao, riportandolo nel suo ruolo sulla fascia sinistra dopo l’avvio da centravanti. Il risultato, però, non è cambiato: poca incisività e nessun guizzo decisivo. L’Udinese ha poi trovato anche il terzo gol con Atta, prima della sostituzione al 79’ con Loftus-Cheek. Al momento del cambio, San Siro lo ha accompagnato con una bordata di fischi. Una serata amara per il Milan e un rapporto con il pubblico che sta diventando delicato.