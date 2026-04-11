PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10

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Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10

Milan-Udinese, Leao bombardato dai fischi di San Siro
Milan travolto dall’Udinese, Leao nel fischiato dai tifosi: tanta delusione a San Siro e una serata amara per il portoghese
Redazione PM

Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese. Il numero 10 rossonero, al rientro da titolare dopo il problema all’adduttore, è finito nel mirino del pubblico di San Siro per una prestazione nettamente insufficiente.

Già nel primo tempo l’esterno portoghese era stato beccato per alcune scelte e per un’occasione mancata quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Nel giro di pochi minuti l’Udinese ha indirizzato la gara con l’autorete di Bartesaghi e il colpo di testa di Ekkelenkamp, chiudendo la prima frazione avanti 2-0.

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Sostituzione e contestazione

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Nella ripresa Massimiliano Allegri ha provato a cambiare la posizione di Leao, riportandolo nel suo ruolo sulla fascia sinistra dopo l’avvio da centravanti. Il risultato, però, non è cambiato: poca incisività e nessun guizzo decisivo. L’Udinese ha poi trovato anche il terzo gol con Atta, prima della sostituzione al 79’ con Loftus-Cheek. Al momento del cambio, San Siro lo ha accompagnato con una bordata di fischi. Una serata amara per il Milan e un rapporto con il pubblico che sta diventando delicato.

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