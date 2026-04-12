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Chiedete scusa ad Allegri! Analisi Milan-Udinese 0-3

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Milan-Udinese 0-3 certifica che Allegri aveva ragione e questa squadra deve giocare bassa e chiusa. L'analisi tattica nel video
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Tutti hanno invocato una squadra col baricentro alto e che va a pressare gli avversari, ma Milan-Udinese 0-3 è la prova che Massimiliano Allegri aveva ragione e che i rossoneri non possono giocare così. Certo, resta il suo errore nell'aver deciso di giocare così, ma nel corso della stagione ha avuto ragione perché la difesa non regge, i giocatori non hanno le caratteristiche per farlo. A questo, si aggiunge poi il problema mentale della squadra, che ieri ha giocato una gara senza testa: troppi errori, atteggiamento troppo passivo. Non si può rischiare di mollare la presa proprio sul finale di stagione. L'abbiamo analizzata come sempre tatticamente, insieme al match analyst Mattia Pellé, che si spiega tutto sulla gara di ieri. Trovate tutto nel video qui sotto dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace e un commento, iscrivetevi e attivate la campanella!

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