Chiedete scusa ad Allegri! Analisi Milan-Udinese 0-3

Tutti hanno invocato una squadra col baricentro alto e che va a pressare gli avversari, ma Milan-Udinese 0-3 è la prova che Massimiliano Allegri aveva ragione e che i rossoneri non possono giocare così. Certo, resta il suo errore nell'aver deciso di giocare così, ma nel corso della stagione ha avuto ragione perché la difesa non regge, i giocatori non hanno le caratteristiche per farlo. A questo, si aggiunge poi il problema mentale della squadra, che ieri ha giocato una gara senza testa: troppi errori, atteggiamento troppo passivo. Non si può rischiare di mollare la presa proprio sul finale di stagione. L'abbiamo analizzata come sempre tatticamente, insieme al match analyst Mattia Pellé, che si spiega tutto sulla gara di ieri. Trovate tutto nel video qui sotto dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace e un commento, iscrivetevi e attivate la campanella!