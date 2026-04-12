Milan-Udinese è stata una 'non' partita per i rossoneri: il Diavolo di Massimiliano Allegri non è sceso in campo giocando con scarsa voglia e zero attitudine. Per la prima volta in stagione i rossoneri prendono una tranvata dritta nei denti e lo fanno proprio quando Allegri aveva deciso di puntare dal primo minuto sul 4-3-3, modulo mai usato dal Milan salvo in alcune circostanze particolari. E si è visto come la squadra non fosse tatticamente pronta a giocare con questo modulo. In attacco non si è vista la spinta sugli esterni auspicata con il cambio. Solo Pulisic nel primo tempo ha acceso qualche volta la fiamma rossonera, ma con giocate individuali che prescindono da ogni tattica (qui le pagelle dei rossoneri).
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Allegri ha perso la strada: la difesa del Milan con il 4-3-3 ha tantissimi problemi
Milan-Udinese, 4-3-3 e la difesa balla
Il resto del gioco è stato arido con zero occasioni create dal piano offensivo del Milan. Ma i problemi principali arrivano dalla difesa: l'Udinese ha giocato la partita perfetta con Kosta Runjaić che ha stravinto il duello in panchina contro Massimiliano Allegri (qui le parole sulla Champions). Compatti dietro, uscite veloci con pochi tocchi sfruttando la fisicità di Davis e la tecnica di Atta, Zaniolo ed Ekkelenkamp. Il Diavolo non ci ha capito nulla in retroguardia con un centrale di difesa in meno: uno contro uno a tutto campo con Pavlović e De Winter costretti spesso a rincorrere. E in questo frangente il Milan non ha un difensore con le caratteristiche giuste. Siamo sicuri che Allegri abbia preparato anche queste situazioni in settimana, ma sul campo non si è visto. I meccanismi di tutta la difesa sono mancati clamorosamente con la squadra che lasciava spazi su spazi. Il Milan ha ballato la samba dietro subendo tre gol che sarebbero potuti essere 5-6 senza problemi. Squadra squilibrata e senza filtro e in attacco? Zero risultati, zero spunti positivi. Allegri ha tentato di cambiare un Milan che stava già faticando da alcune partite, ma questo 4-3-3 con questo atteggiamento difensivo non è la risposta. L'allenatore rossonero deve ritrovare la strada specialmente in difesa: mancano poche giornate e ora il Diavolo è immischiato pienamente nella lotta per la Champions League.
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