Il resto del gioco è stato arido con zero occasioni create dal piano offensivo del Milan. Ma i problemi principali arrivano dalla difesa: l'Udinese ha giocato la partita perfetta con Kosta Runjaić che ha stravinto il duello in panchina contro Massimiliano Allegri (qui le parole sulla Champions). Compatti dietro, uscite veloci con pochi tocchi sfruttando la fisicità di Davis e la tecnica di Atta, Zaniolo ed Ekkelenkamp. Il Diavolo non ci ha capito nulla in retroguardia con un centrale di difesa in meno: uno contro uno a tutto campo con Pavlović e De Winter costretti spesso a rincorrere. E in questo frangente il Milan non ha un difensore con le caratteristiche giuste. Siamo sicuri che Allegri abbia preparato anche queste situazioni in settimana, ma sul campo non si è visto. I meccanismi di tutta la difesa sono mancati clamorosamente con la squadra che lasciava spazi su spazi. Il Milan ha ballato la samba dietro subendo tre gol che sarebbero potuti essere 5-6 senza problemi. Squadra squilibrata e senza filtro e in attacco? Zero risultati, zero spunti positivi. Allegri ha tentato di cambiare un Milan che stava già faticando da alcune partite, ma questo 4-3-3 con questo atteggiamento difensivo non è la risposta. L'allenatore rossonero deve ritrovare la strada specialmente in difesa: mancano poche giornate e ora il Diavolo è immischiato pienamente nella lotta per la Champions League.