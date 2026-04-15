Come sappiamo, nella giornata di ieri l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha annullato la doppia seduta di allenamento, la motivazione? In mattinata aveva avuto risposte positiva dalla squadra. Una decisione alquanto trana, esotica, soprattutto dopo una brutta sconfitta come quella contro l'Udinese.

Il tecnico livornese, infatti, al mattino aveva assistito ad un buon allenamento, con una reazione che non è dispiaciuta affatto, facendo decidere poi al mister di annullare il tutto nel pomeriggio. Come da scheda, quest'oggi sarà giorno libero, dunque Leao e compagni si ritroveranno domani per continuare a preparare la sfida contro il Verona in trasferta.