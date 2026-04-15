Come riferito dal Corriere dello Sport, in occasione di questo match, molto importante per i rossoneri, il Milan potrebbe ritornare a contare su Matteo Gabbia, difensore rossonero, ritornando anche al 3-5-2, modulo che ha caratterizzato in gran parte la stagione del Milan. Parlando del prossimo anno, con le tanti voci che vedrebbero Allegri lontano dal Milan, l'idea è questa: l'allenatore livornese vorrebbe continuare la sua avventura col diavolo, ma ad un costo.
Il mister, infatti, vorrebbe supporto e collaborazione da parte della società sul mercato. Come sappiamo, il Milan è alla ricerca di un vero numero 9, per poi spostarsi su altri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA