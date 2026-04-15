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RASSEGNA STAMPA

Verso Verona-Milan, Gabbia torna a disposizione. Ritorno alle origini col 3-5-2

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Dopo aver annullato l'allenamento di ieri, Max Allegri sta iniziando a pensare a Verona-Milan: torna Gabbia? Le ultime sul modulo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Come sappiamo, nella giornata di ieri l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha annullato la doppia seduta di allenamento, la motivazione? In mattinata aveva avuto risposte positiva dalla squadra. Una decisione alquanto trana, esotica, soprattutto dopo una brutta sconfitta come quella contro l'Udinese.

Il tecnico livornese, infatti, al mattino aveva assistito ad un buon allenamento, con una reazione che non è dispiaciuta affatto, facendo decidere poi al mister di annullare il tutto nel pomeriggio. Come da scheda, quest'oggi sarà giorno libero, dunque Leao e compagni si ritroveranno domani per continuare a preparare la sfida contro il Verona in trasferta.

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Come riferito dal Corriere dello Sport, in occasione di questo match, molto importante per i rossoneri, il Milan potrebbe ritornare a contare su Matteo Gabbia, difensore rossonero, ritornando anche al 3-5-2, modulo che ha caratterizzato in gran parte la stagione del Milan. Parlando del prossimo anno, con le tanti voci che vedrebbero Allegri lontano dal Milan, l'idea è questa: l'allenatore livornese vorrebbe continuare la sua avventura col diavolo, ma ad un costo.

Il mister, infatti, vorrebbe supporto e collaborazione da parte della società sul mercato. Come sappiamo, il Milan è alla ricerca di un vero numero 9, per poi spostarsi su altri obiettivi.

 

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