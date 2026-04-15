Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, sta giocando male nell'ultimo periodo (è uscito tra i fischi di 'San Siro' nell'ultima partita) e non va in gol da oltre un mese. Ma serve il suo aiuto affinché il Diavolo vada in Champions League

Daniele Triolo Redattore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 10:15)

È uscito tra i fischi assordanti del pubblico di 'San Siro' in occasione di Milan-Udinese ma Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rafael Leao per la trasferta di domenica pomeriggio al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. E nonostante il ritorno del Diavolo al 3-5-2. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.