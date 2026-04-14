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Pulisic, addio al Milan per 60 milioni? Due big di Premier puntano l’americano: i dettagli

Christian Pulisic AC Milan potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Christian Pulisic, attaccante inglese classe 1998, potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato per tornare in Premier League, dove ha già indossato la maglia del Chelsea. Ecco chi cerca 'Capitan America'
Daniele Triolo Redattore 

Strana la stagione 2025-2026 di Christian Pulisic: devastante, trascinatore fino alla fine del 2025 e praticamente inesistente con l'inizio del nuovo anno. Era il top scorer del Milan, segnava a raffica, poi dalla rete del vantaggio nel 3-0 di 'San Siro' contro l'Hellas Verona dello scorso 28 dicembre, di 'Capitan America' si sono perse le tracce.

Ha giocato, con molti acciacchi questo è vero. Sotto porta, però, si è divorato una quantità industriale di palle-gol in varie partite. È passato attraverso una discussione in campo con Rafael Leão il 15 marzo sul campo della Lazio, poi ha servito ad Adrien Rabiot, lo scorso 21 marzo contro il Torino, il primo assist del 2026.

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Evanescente contro Napoli e Udinese, Pulisic è chiamato alla rinascita domenica al 'Bentegodi' sul campo dell'ultima squadra che, ironia della sorte, aveva subito una sua rete. Chissà che non possa essere l'ideale occasione per rompere il sortilegio in cui è incappato. Staremo a vedere. Nel frattempo, però, con un contratto in scadenza soltanto il 30 giugno 2027, i 'rumors' di calciomercato su Pulisic hanno iniziato a sommarsi.

Vero che il Milan ha in canna un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto per un'ulteriore stagione alle stesse cifre, ma è anche vero che ogni discorso per il prolungamento è stato messo in stand-by visto il crollo nel rendimento del numero 11. Il quale, al termine della stagione, potrebbe anche guardarsi intorno per cambiare aria. E ritornare, magari, in Premier League, dove ha già indossato la maglia del Chelsea per vari anni.

Giocatore cedibile, secondo i 'rumors', per 60 milioni di euro

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Secondo 'Il Giornale' oggi in edicola, infatti, Liverpool e Tottenham (nel caso in cui riesca ad evitare la retrocessione in Championship) starebbero tenendo d'occhio l'attaccante statunitense in vista della prossima stagione. Il Diavolo cosa farebbe nel caso in cui 'Reds' o 'Spurs' facciano un'offerta per il giocatore? Sembra che un'offerta di 60 milioni di euro sia sufficiente per far vacillare le resistenze della dirigenza rossonera.

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