Calciomercato Milan, via Pulisic? Intanto il Verona per tornare a segnare — Evanescente contro Napoli e Udinese, Pulisic è chiamato alla rinascita domenica al 'Bentegodi' sul campo dell'ultima squadra che, ironia della sorte, aveva subito una sua rete. Chissà che non possa essere l'ideale occasione per rompere il sortilegio in cui è incappato. Staremo a vedere. Nel frattempo, però, con un contratto in scadenza soltanto il 30 giugno 2027, i 'rumors' di calciomercato su Pulisic hanno iniziato a sommarsi.

Vero che il Milan ha in canna un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto per un'ulteriore stagione alle stesse cifre, ma è anche vero che ogni discorso per il prolungamento è stato messo in stand-by visto il crollo nel rendimento del numero 11. Il quale, al termine della stagione, potrebbe anche guardarsi intorno per cambiare aria. E ritornare, magari, in Premier League, dove ha già indossato la maglia del Chelsea per vari anni.

Giocatore cedibile, secondo i 'rumors', per 60 milioni di euro — Secondo 'Il Giornale' oggi in edicola, infatti, Liverpool e Tottenham (nel caso in cui riesca ad evitare la retrocessione in Championship) starebbero tenendo d'occhio l'attaccante statunitense in vista della prossima stagione. Il Diavolo cosa farebbe nel caso in cui 'Reds' o 'Spurs' facciano un'offerta per il giocatore? Sembra che un'offerta di 60 milioni di euro sia sufficiente per far vacillare le resistenze della dirigenza rossonera.