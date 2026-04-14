La stagione non è ancora finita, ma il Milan ha già avviato le prime riflessioni in vista della prossima annata. Oltre al reparto offensivo, sotto osservazione ci sono le corsie esterne, considerate un’area in cui intervenire per aumentare qualità, profondità e alternative tattiche. La dirigenza valuta con attenzione alcuni profili italiani, scelta che avrebbe una doppia valenza: tecnica e regolamentare. In caso di qualificazione alla Champions League, la lista UEFA impone la presenza di almeno quattro calciatori azzurri e quattro cresciuti nel vivaio. Attualmente la rosa rossonera conta solo Gabbia, Bartesaghi e Torriani tra gli italiani. Da qui l’idea di intervenire su un esterno “Made in Italy”. I nomi sul tavolo sono tre: Fabiano Parisi, Raoul Bellanova e Marco Palestra. Profili diversi per caratteristiche, costi e prospettive.