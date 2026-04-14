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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, piano per l’Europa: Allegri punta i parametri zero di lusso e la “occasione” Guirassy
Il Milan si sta guardando intorno, sondando il calciomercato italiano e internazionale alla ricerca di un attaccante da ampia doppia cifra stagionale: lo sguardo del direttore sportivo Igli Tare si è posato anche su questo fenomeno dell'area piccola
Il Milan prepara il grande ritorno nell'Europa che conta con una strategia di calciomercato ambiziosa: otto colpi tra campioni a parametro zero e la clausola shock per Serhou Guirassy. L'obiettivo della dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quello di rinforzare l'organico tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, per l'annata che - con tutta probabilità - segnerà il ritorno del Diavolo nell'Europa che conta.
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