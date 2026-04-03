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Calciomercato, idea Palestra: ecco perché sarebbe un colpo da grande Milan. La valutazione dell’Atalanta

Calciomercato Milan, valutazioni in corso su Palestra: ecco quanto costa
Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta, è finito nel mirino del Milan, ma attenzione alla concorrenza internazionale. Ecco cifre e dettagli dell'operazione
Redazione PM

Il nuovo corso della Nazionale passa dai giovani, e tra i profili più convincenti emersi in questa stagione c’è Marco Palestra. Esterno classe 2005, protagonista in campionato con il Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Il Milan osserva con attenzione: per caratteristiche tecniche e prospettiva, rappresenterebbe un investimento da “grande Milan”.

Calciomercato, Palestra: un profilo ideale per la fascia del Milan

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Gamba, intensità, qualità palla al piede e una personalità già evidente anche nelle gare più delicate: nel playoff Mondiale perso contro la Bosnia a Zenica è stato tra i pochi a salvarsi. Palestra nasce esterno a tutta fascia, ruolo ricoperto sia a Bergamo sia a Cagliari, ma per caratteristiche può agire anche da terzino in un 4-3-3 o da ala pura. Una duttilità che lo renderebbe un’arma tattica preziosa per Allegri: non solo un'alternativa a Saelemaekers sulla fascia destra, ma anche un possibile jolly tattico da schierare insieme al belga.

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In stagione, l'esterno del Cagliari ha collezionato 30 presenze con la maglia rossoblù, di cui 29 da titolare, diventando uno degli uomini chiave del sistema di Pisacane. Contro la Fiorentina è arrivata anche la gioia del primo gol in A, che si aggiunge ai 4 assist serviti per i compagni.

L'acquisto di Palestra sarebbe anche importante per le liste UEFA: essendo cresciuto nel vivaio di un club di Serie A andrebbe ad occupare uno slot chiave. Per il Milan, inoltre, sarebbe un segnale chiaro in ottica Nazionale: ricostruire un blocco azzurro dopo anni di scarsa matrice italiana deve essere una priorità.

Cifre, concorrenza e strategia Atalanta

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L’Atalanta non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. La valutazione oscilla già tra i 40 e i 45 milioni di euro, con Inter e Juventus alla finestra e diversi club di Premier League pronti a inserirsi. Se le inglesi affondano, la corsa si complica.

Non è escluso che i nerazzurri decidano di trattenerlo ancora una stagione per massimizzare l’incasso nel 2027. Il Milan, però, sa che per anticipare la concorrenza serviranno tempismo e un’offerta all’altezza: Palestra è un’occasione, e un grande club dovrebbe prenderla al volo.

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