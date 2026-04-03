Calciomercato Milan, valutazioni in corso su Palestra: ecco quanto costa

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
In stagione, l'esterno del Cagliari ha collezionato 30 presenze con la maglia rossoblù, di cui 29 da titolare, diventando uno degli uomini chiave del sistema di Pisacane. Contro la Fiorentina è arrivata anche la gioia del primo gol in A, che si aggiunge ai 4 assist serviti per i compagni.
L'acquisto di Palestra sarebbe anche importante per le liste UEFA: essendo cresciuto nel vivaio di un club di Serie A andrebbe ad occupare uno slot chiave. Per il Milan, inoltre, sarebbe un segnale chiaro in ottica Nazionale: ricostruire un blocco azzurro dopo anni di scarsa matrice italiana deve essere una priorità.
Cifre, concorrenza e strategia Atalanta—
L’Atalanta non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. La valutazione oscilla già tra i 40 e i 45 milioni di euro, con Inter e Juventus alla finestra e diversi club di Premier League pronti a inserirsi. Se le inglesi affondano, la corsa si complica.
Non è escluso che i nerazzurri decidano di trattenerlo ancora una stagione per massimizzare l’incasso nel 2027. Il Milan, però, sa che per anticipare la concorrenza serviranno tempismo e un’offerta all’altezza: Palestra è un’occasione, e un grande club dovrebbe prenderla al volo.
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