Il calciomercato estivo aprirà i battenti tra poco meno di tre mesi, ma il Milan è già operativo - da settimane - per individuare i giusti rinforzi in vista della stagione 2026-2027. L'organico che, quest'anno, sta guidando il tecnico Massimiliano Allegri ha infatti bisogno di essere rivisto quasi in ogni reparto. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono intenzionati ad accontentare l'allenatore livornese sotto ogni punto di vista, al fine di allestire una rosa competitiva per il doppio impegno, campionato e competizione europea (auspicabilmente la Champions League). PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato, Milan all’assalto del nuovo Maldini: Tare prova a prenderlo così
Il Milan sonda il calciomercato - italiano e internazionale - per allestire un organico ancora più competitivo nella stagione 2026-2027: a Massimiliano Allegri servono 4-5 giocatori di livello e il DS Igli Tare ne ha già individuato uno
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