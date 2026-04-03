Il calciomercato estivo aprirà i battenti tra poco meno di tre mesi, ma il Milan è già operativo - da settimane - per individuare i giusti rinforzi in vista della stagione 2026-2027. L'organico che, quest'anno, sta guidando il tecnico Massimiliano Allegri ha infatti bisogno di essere rivisto quasi in ogni reparto. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono intenzionati ad accontentare l'allenatore livornese sotto ogni punto di vista, al fine di allestire una rosa competitiva per il doppio impegno, campionato e competizione europea (auspicabilmente la Champions League). PROSSIMA SCHEDA