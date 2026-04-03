Bajraktarevic è nato e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti d'America, con la maglia dei New England Revolution (franchigia di Foxborough - Massachussets) nella Major League Soccer. Ed è in possesso del doppio passaporto (statunitense e bosniaco). Si è trasferito in Olanda, al PSV, nel gennaio 2025 per 3 milioni di euro. In questa stagione, con la compagine di Eindhoven, ha totalizzato 33 partite, segnato 5 gol e fornito 2 assist.