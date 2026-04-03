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Calciomercato, il Milan osserva da vicino Bajraktarevic: l’idea del Diavolo sul bosniaco

Calciomercato Milan, il bosniaco Bajraktarevic nei radar degli osservatori rossoneri
Ha seminato il panico, martedì a Zenica, durante Bosnia-Italia, finale playoff per la qualificazione ai Mondiali: Esmir Bajraktarevic, attaccante esterno del PSV Eindhoven, è un obiettivo di calciomercato del Milan, che lo sta osservando...
Daniele Triolo Redattore 

Martedì, a Zenica, durante la finale playoff per la qualificazione ai Mondiali, ha seminato il panico, sulla fascia destra, in occasione di Bosnia-Italia: l'attaccante esterno Esmir Bajraktarevic è senza dubbio un elemento molto interessante della Nazionale diretta dal Commissario Tecnico Sergej Barbarez.

E, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sul classe 2005 c'è anche il Milan. Non è la prima volta che il Diavolo osserva, da vicino, le prestazioni di Bajraktarevic. Da diverse settimane, infatti, i rossoneri monitorano con attenzione il giocatore bosniaco, in forza al PSV Eindhoven.

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L'area scout del club di Via Aldo Rossi, d'altronde, come testimoniato dal recente acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, è attento ai giovani promettenti in tutta Europa. Bajraktarevic potrebbe entrare a far parte della rosa del Milan nella stagione 2026-2027, nell'ambito di quel mix tra giocatori giovani ed elementi esperti che la società vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Bajraktarevic è nato e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti d'America, con la maglia dei New England Revolution (franchigia di Foxborough - Massachussets) nella Major League Soccer. Ed è in possesso del doppio passaporto (statunitense e bosniaco). Si è trasferito in Olanda, al PSV, nel gennaio 2025 per 3 milioni di euro. In questa stagione, con la compagine di Eindhoven, ha totalizzato 33 partite, segnato 5 gol e fornito 2 assist.

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