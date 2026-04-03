Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Calciomercato Milan, dopo Kostic arriverà anche Bajraktarevic?—
L'area scout del club di Via Aldo Rossi, d'altronde, come testimoniato dal recente acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, è attento ai giovani promettenti in tutta Europa. Bajraktarevic potrebbe entrare a far parte della rosa del Milan nella stagione 2026-2027, nell'ambito di quel mix tra giocatori giovani ed elementi esperti che la società vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.
Bajraktarevic è nato e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti d'America, con la maglia dei New England Revolution (franchigia di Foxborough - Massachussets) nella Major League Soccer. Ed è in possesso del doppio passaporto (statunitense e bosniaco). Si è trasferito in Olanda, al PSV, nel gennaio 2025 per 3 milioni di euro. In questa stagione, con la compagine di Eindhoven, ha totalizzato 33 partite, segnato 5 gol e fornito 2 assist.
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