Nell'ultima sessione invernale di calciomercato , per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago Giménez , il Milan era corso ai ripari ingaggiando dal West Ham il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto . Giocatore esperto (classe 1993), con tanta gavetta nelle serie inferiori in Germania prima di affermarsi con il Werder Brema e con il Borussia Dortmund poi.

Il Milan lo aveva cercato proprio nell'estate 2024, quando Füllkrug era reduce da una bella stagione in giallonero con tanto di finale di Champions League disputata contro il Real Madrid. Poi, però, era arrivato il West Ham che, raddoppiando la proposta economica del Diavolo, ha sborsato ben 27 milioni di euro per portare a Londra il bomber. In Inghilterra 'Fülle' tra infortuni e scarso utilizzo ha convinto poco ed ecco, dunque, che è tornato buono per un Diavolo in emergenza ora a stagione in corso.