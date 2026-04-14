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Calciomercato, il Milan ha preso una decisione su Füllkrug: Fabrizio Romano rivela tutto

Niclas Füllkrug attaccante AC Milan tornerà al West Ham nel calciomercato estivo 2026
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale, ha segnato fin qui una sola rete in maglia rossonera (contro il Lecce a 'San Siro') e sbagliato un calcio di rigore sul campo del Pisa
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando dal West Ham il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto. Giocatore esperto (classe 1993), con tanta gavetta nelle serie inferiori in Germania prima di affermarsi con il Werder Brema e con il Borussia Dortmund poi.

Il Milan lo aveva cercato proprio nell'estate 2024, quando Füllkrug era reduce da una bella stagione in giallonero con tanto di finale di Champions League disputata contro il Real Madrid. Poi, però, era arrivato il West Ham che, raddoppiando la proposta economica del Diavolo, ha sborsato ben 27 milioni di euro per portare a Londra il bomber. In Inghilterra 'Fülle' tra infortuni e scarso utilizzo ha convinto poco ed ecco, dunque, che è tornato buono per un Diavolo in emergenza ora a stagione in corso.

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Peccato che, con tutta probabilità, il matrimonio tra Milan e Füllkrug ha avuto luogo con il centravanti in netta fase calante della sua carriera. Da quando è arrivato, a gennaio, il numero 9 rossonero ha giocato poco: appena 537' in 16 partite di Serie A, di cui soltanto 3 da titolare, e un solo gol all'attivo. Sebbene sia risultato decisivo per battere 1-0 il Lecce a 'San Siro'. Nel computo infiliamo anche un calcio di rigore sbagliato sul campo del Pisa.

Per Romano, tornerà al West Ham e ripartirà nuovamente

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Troppo poco, evidentemente, per meritarsi la conferma anche per l'anno venturo. Füllkrug, infatti, è arrivato al Milan in prestito gratuito, con i rossoneri che hanno coperto soltanto lo stipendio rimanente (1,3 milioni di euro), fino al 30 giugno. Nel caso in cui avessero voluto riscattarlo, avrebbero dovuto pagare 5 milioni di euro al West Ham. Eventualità che, secondo Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di mercato, non si verificherà.

"Niclas Füllkrug lascerà il Milan a giugno, non c'è in programma di attivare la clausola di acquisto di 5 milioni di euro - ha infatti scritto Romano in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Füllkrug dovrebbe ritornare al West Ham per poi lasciare nuovamente il club". Magari, per un ritorno in patria, in Bundesliga, il campionato dove in carriera ha fatto vedere le cose migliori. Prima, però, c'è una qualificazione in Champions League da conquistare con il Diavolo.

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