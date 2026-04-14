Calciomercato Milan, Füllkrug non sarà riscattato—
Peccato che, con tutta probabilità, il matrimonio tra Milan e Füllkrug ha avuto luogo con il centravanti in netta fase calante della sua carriera. Da quando è arrivato, a gennaio, il numero 9 rossonero ha giocato poco: appena 537' in 16 partite di Serie A, di cui soltanto 3 da titolare, e un solo gol all'attivo. Sebbene sia risultato decisivo per battere 1-0 il Lecce a 'San Siro'. Nel computo infiliamo anche un calcio di rigore sbagliato sul campo del Pisa.
Per Romano, tornerà al West Ham e ripartirà nuovamente—
Troppo poco, evidentemente, per meritarsi la conferma anche per l'anno venturo. Füllkrug, infatti, è arrivato al Milan in prestito gratuito, con i rossoneri che hanno coperto soltanto lo stipendio rimanente (1,3 milioni di euro), fino al 30 giugno. Nel caso in cui avessero voluto riscattarlo, avrebbero dovuto pagare 5 milioni di euro al West Ham. Eventualità che, secondo Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di mercato, non si verificherà.
"Niclas Füllkrug lascerà il Milan a giugno, non c'è in programma di attivare la clausola di acquisto di 5 milioni di euro - ha infatti scritto Romano in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Füllkrug dovrebbe ritornare al West Ham per poi lasciare nuovamente il club". Magari, per un ritorno in patria, in Bundesliga, il campionato dove in carriera ha fatto vedere le cose migliori. Prima, però, c'è una qualificazione in Champions League da conquistare con il Diavolo.
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