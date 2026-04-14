Calciomercato, le offerte di Juventus e Milan a Vlahovic—
Problema: Vlahovic, che in questa stagione è stato più fermo per infortunio che in campo, ha iniziato a trattare il rinnovo del contratto con la Juve. Si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Il Milan, dal canto suo, sarebbe pronto a mettere sul piatto del numero 9 juventino e del suo agente, Darko Ristic, un triennale a cifre leggermente più alte, sempre con i bonus.
Comolli (AD Juve): "So che Ottolini ha avuto chiacchierate con Dusan, ma ..."—
Ma cosa succederà intorno a Vlahovic? Ieri Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato della sua situazione e, di fatto, ha lasciato tutto aperto. "So che il nostro direttore sportivo Marco Ottolini ha avuto alcune chiacchierate con Dusan, ma non vi dovrete aspettare niente prima della fine della stagione", le sue parole.
"Speriamo di avere delle notizie interessanti in termini di contratti in generale anche prima del termine del campionato”, ha aggiunto poi il dirigente francese della 'Vecchia Signora'. Il Milan, quindi, non sembra essere proprio tagliato fuori nella corsa a Vlahovic: se lo vuole, basta crederci.
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