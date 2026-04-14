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Vlahovic-Milan, parla l’AD della Juve Comolli: ‘Chiacchierate in corso, ma ecco quando si decide”

Dusan Vlahovic attaccante Juventus obiettivo di calciomercato del Milan
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, obiettivo di calciomercato del Milan per la finestra estiva. Ecco la sua situazione nelle parole di Damien Comolli, amministratore delegato del club bianconero
Daniele Triolo Redattore 

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, della possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. L'attaccante serbo, classe 2000, è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, gradirebbe molto riaverlo alle sue dipendenze a Milano dopo averlo allenato già in bianconero.

La passata stagione il Milan non ha voluto avanzare offerte su Vlahovic poiché, tra costo di cartellino, stipendio e commissioni, l'affare avrebbe raggiunto dimensioni economiche inaccettabili per i parametri del club meneghino. Ora, però, un bomber come l'ex Fiorentina potenzialmente gratis e con stipendio ridotto solleticherebbe gli appetiti del Diavolo e di Allegri.

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Problema: Vlahovic, che in questa stagione è stato più fermo per infortunio che in campo, ha iniziato a trattare il rinnovo del contratto con la Juve. Si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Il Milan, dal canto suo, sarebbe pronto a mettere sul piatto del numero 9 juventino e del suo agente, Darko Ristic, un triennale a cifre leggermente più alte, sempre con i bonus.

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Ma cosa succederà intorno a Vlahovic? Ieri Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato della sua situazione e, di fatto, ha lasciato tutto aperto. "So che il nostro direttore sportivo Marco Ottolini ha avuto alcune chiacchierate con Dusan, ma non vi dovrete aspettare niente prima della fine della stagione", le sue parole.

"Speriamo di avere delle notizie interessanti in termini di contratti in generale anche prima del termine del campionato”, ha aggiunto poi il dirigente francese della 'Vecchia Signora'. Il Milan, quindi, non sembra essere proprio tagliato fuori nella corsa a Vlahovic: se lo vuole, basta crederci.

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