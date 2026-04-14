Si è parlato molto, negli ultimi mesi, della possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato . L'attaccante serbo, classe 2000 , è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e Massimiliano Allegri , tecnico dei rossoneri, gradirebbe molto riaverlo alle sue dipendenze a Milano dopo averlo allenato già in bianconero.

La passata stagione il Milan non ha voluto avanzare offerte su Vlahovic poiché, tra costo di cartellino, stipendio e commissioni, l'affare avrebbe raggiunto dimensioni economiche inaccettabili per i parametri del club meneghino. Ora, però, un bomber come l'ex Fiorentina potenzialmente gratis e con stipendio ridotto solleticherebbe gli appetiti del Diavolo e di Allegri.