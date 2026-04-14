Questo è uno dei motivi per cui i fischi incassati dal pubblico di 'San Siro' nel momento della sua sostituzione a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3 gli hanno fatto davvero male. Si andrà verso una separazione a fine stagione? Questo, almeno, è quello che sostengono i soliti bene informati sul calciomercato del Milan.

Della situazione di Leao, per esempio, ha parlato anche Gianluca Di Marzio , giornalista sportivo esperto del settore, che, durante la trasmissione 'Sky Calcio-Mercato, l'Originale', su 'Sky Sport', ha confermato i 'rumors' recenti: ""Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile ".

"Non vedo oggi Leao pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal, per dire"

Di Marzio, però, ha anche sottolineato come non sia proprio così facile privarsi di un pezzo grosso come Leao, anche perché di offerte top da grandi squadre europee non ce ne sono. E il numero 10 rossonero, se proprio dovesse andare via, accetterebbe quelle lì e basta. "Ho dei dubbi però a pensare che Leao possa accettare offerte dall'estero, si dice dell'Arabia per esempio, ma non vedo Leao oggi pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal per dire, ho dei dubbi", ha infatti chiosato Di Marzio sul tema.