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Leao-Milan, aria di rottura dopo il ko con l’Udinese: Di Marzio fa chiarezza sulla pista araba

Rafael Leao attaccante AC Milan può andare via nel calciomercato estivo 2026
Rafael Leao, attaccante arrivato al Milan nel 2019, è ormai sulla bocca di tutti dopo i fischi incassati a 'San Siro' dopo la sconfitta contro l'Udinese: potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. Le ultime news di 'Sky Sport'
Daniele Triolo Redattore 

Sta vivendo una stagione tormentata Rafael Leao, attaccante giunto al Milan nell'estate 2019 che, con il passare degli anni, è diventato un senatore della squadra rossonera e il giocatore più pagato dell'intera rosa. Quest'anno ha dovuto cambiare ruolo (da esterno offensivo in un 4-2-3-1 a prima o seconda punta in un 3-5-2) e ha dovuto anche pagare dazio a due infortuni.

Il primo, quello al muscolo soleo del polpaccio, smaltito in un mese e mezzo tra agosto e settembre. Il secondo, invece, il continuo fastidio all'adduttore sfociato in un principio di pubalgia rimediato a dicembre, è tutto fuorché un ricordo. Leao, ad ogni modo, ha sempre dato disponibilità per giocare al tecnico Massimiliano Allegri, anche quando non in perfette condizioni fisiche.

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Questo è uno dei motivi per cui i fischi incassati dal pubblico di 'San Siro' nel momento della sua sostituzione a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3 gli hanno fatto davvero male. Si andrà verso una separazione a fine stagione? Questo, almeno, è quello che sostengono i soliti bene informati sul calciomercato del Milan.

Calciomercato Milan, Di Marzio su Leao: "Finora non sono mai arrivate offerte"

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Della situazione di Leao, per esempio, ha parlato anche Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto del settore, che, durante la trasmissione 'Sky Calcio-Mercato, l'Originale', su 'Sky Sport', ha confermato i 'rumors' recenti: ""Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile".

"Non vedo oggi Leao pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal, per dire"

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Di Marzio, però, ha anche sottolineato come non sia proprio così facile privarsi di un pezzo grosso come Leao, anche perché di offerte top da grandi squadre europee non ce ne sono. E il numero 10 rossonero, se proprio dovesse andare via, accetterebbe quelle lì e basta. "Ho dei dubbi però a pensare che Leao possa accettare offerte dall'estero, si dice dell'Arabia per esempio, ma non vedo Leao oggi pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal per dire, ho dei dubbi", ha infatti chiosato Di Marzio sul tema.

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