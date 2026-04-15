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Il Milan vuole blindare Allegri: il tecnico resterà in rossonero a queste condizioni

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan è corteggiato dalla FIGC per diventare CT della Nazionale Italiana
Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan in questa stagione dopo ben 11 anni, vuole rimanere in rossonero anche nella prossima stagione. Ma dovrà parlare con la dirigenza per capire i piani di mercato e i progetti futuri
Daniele Triolo Redattore 

Candidato forte al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana - corteggiamento che lo lusinga - ma sotto contratto con il Milan con cui, in questa stagione, ha iniziato un progetto che non vorrebbe interrompere sul più bello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri al centro di numerose indiscrezioni in questi giorni.

Allegri ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027: un accordo che si prolungherà automaticamente di un anno (con nuova scadenza 30 giugno 2028) nel caso in cui il Diavolo, in questa stagione, si qualifichi alla Champions League. In più, c'è un'ulteriore opzione per un altro prolungamento fino al 30 giugno 2029. Insomma, Allegri si è legato a lungo al Milan, sposando un progetto al quale non ha detto di voler rinunciare.

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Allegri progetta il futuro con il Milan: già illustrate le sue richieste a Furlani e Tare

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In questo momento Allegri è concentrato sul raggiungere l'obiettivo Champions e il mese scorso, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare ha iniziato a progettare il Milan che verrà, illustrando ai due dirigenti, nel corso di un summit, le sue richieste per rinforzare la rosa milanista. Ora Allegri attende di sapere quali saranno le linee guida per gli investimenti dettate dalla proprietà.

Si aspetta leader esperti del calibro di Modrić e Rabiot e un centravanti che segni

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Allegri si aspetta che la rosa sia allungata (il Milan, che sia Champions o meno, tornerà a giocare in Europa) e che sia aumentato il tasso di leadership ed esperienza nell'organico, con l'inserimento di giocatori vincenti del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot. Con la priorità di calciomercato che dovrà essere un centravanti in grado di spostare gli equilibri. Per poter far migliorare ulteriormente il suo Milan, quindi, Allegri ha bisogno del materiale umano adeguato.

CT Italia? Soltanto se il Milan non potrà soddisfarlo

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Al termine della stagione, Allegri - secondo la 'rosea' - parlerà con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi del suo futuro. Soltanto se il Milan gli dirà di non poterlo soddisfare, allora la 'tentazione' di diventare CT dell'Italia potrà prendere quota nei pensieri del tecnico livornese. E a quel punto per i rossoneri non sarà facile trattenerlo.

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