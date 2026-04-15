In questo momento Allegri è concentrato sul raggiungere l'obiettivo Champions e il mese scorso, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare ha iniziato a progettare il Milan che verrà, illustrando ai due dirigenti, nel corso di un summit, le sue richieste per rinforzare la rosa milanista. Ora Allegri attende di sapere quali saranno le linee guida per gli investimenti dettate dalla proprietà.

Si aspetta leader esperti del calibro di Modrić e Rabiot e un centravanti che segni

Allegri si aspetta che la rosa sia allungata (il Milan, che sia Champions o meno, tornerà a giocare in Europa) e che sia aumentato il tasso di leadership ed esperienza nell'organico, con l'inserimento di giocatori vincenti del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot. Con la priorità di calciomercato che dovrà essere un centravanti in grado di spostare gli equilibri. Per poter far migliorare ulteriormente il suo Milan, quindi, Allegri ha bisogno del materiale umano adeguato.