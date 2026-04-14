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FIGC, il piano del candidato Presidente Malagò: Allegri CT dell’Italia, Maldini nella squadra

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La Serie A ha scelto, con 18 voti su 20, Giovanni Malagò, ex Presidente del CONI, come suo candidato alle elezioni della presidenza della FIGC, in programma il prossimo 22 giugno. Occhio al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan
Daniele Triolo Redattore 

C'è ancora un mese di tempo - scadenza 13 maggio - per presentare le candidature ufficiali alle elezioni per la presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in programma il prossimo 22 giugno. Per ora, secondo quanto emerge dai quotidiani - sportivi e non - oggi in edicola i candidati forti al ruolo sono due.

Uno è Giovanni Malagò. L'ex Presidente del CONI ha incassato la fiducia di 18 club su 20 della Lega Serie A: soltanto Lazio e Hellas Verona si sono dette contrarie. L'altro è Giancarlo Abete, Presidente in carica della Lega Nazionale Dilettanti. Per il momento, l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) resta dietro le quinte, ma vorrebbe un ex calciatore come Demetrio Albertini o Damiano Tommasi al comando.

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Per ora ha scelto di non esprimersi. Vuole valutare il programma dei due candidati forti prima di aggiungerne eventualmente un terzo. Anche la Lega Pro, presieduta da Matteo Marani, resta in attesa. La Lega Serie B, invece, è spaccata a metà: alcuni sono pro Malagò, altri contro. Un bel terno al lotto capire come potrebbero votare i vari presidenti della cadetteria. Per il Milan, con l'eventuale elezione di Malagò a Presidente Federale, potrebbe cambiare molto.

Malagò Presidente FIGC? Allegri CT dell'Italia!

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Il piano di Malagò al comando della FIGC, secondo i quotidiani di oggi, sarebbe infatti quello di nominare Massimiliano Allegri - attuale allenatore del Milan - nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nel ruolo di Direttore Tecnico e supervisore delle giovanili, poi, l'intenzione sarebbe quella di puntare su Claudio Ranieri, attualmente advisor nella Roma. Un'altra spruzzata di rossonero, poi, Malagò vorrebbe aggiungerla nella squadra della Nazionale: avrebbe infatti l'idea di coinvolgere Paolo Maldini nella vita azzurra.

Alternative Conte e Mancini

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Se il piano di Malagò dovesse andare a buon fine, sarà perché il Milan ha deciso di lasciar andare via Allegri che, in caso di qualificazione del Diavolo alla Champions League, vedrebbe rinnovarsi il suo contratto con i rossoneri automaticamente fino al 30 giugno 2028. Alternative ad Allegri CT azzurro? Antonio Conte, che però è nella medesima situazione di Allegri nel Napoli di Aurelio De Laurentiis e Roberto Mancini.

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