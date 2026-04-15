Non solo giovani: il Milan di Massimiliano Allegri cambia pelle. Dopo i colpi Alphadjo Cissè (10 milioni di euro, bonus inclusi) e Andrej Kostić (8 milioni di euro, sempre bonus inclusi), il summit di calciomercato svoltosi in via Aldo Rossi giorni fa ha tracciato una linea chiara: per vincere servono 'instant team' e leadership. Anche perché bisognerà rinforzare in maniera adeguata un Diavolo che punta a disputare la Champions League nella prossima stagione.