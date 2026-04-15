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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, rivoluzione Allegri: quattro colpi “alla Modric” e assalto a Goretzka. Ma c’è un ostacolo Inter
Il Milan cambia pelle per la Champions: dopo Cissè e Kostić, Allegri chiede quattro leader. Da Leon Goretzka all'intrigo Mandela Keita con l'Inter: ecco il punto sul calciomercato rossonero tra acquisti e cessioni
Non solo giovani: il Milan di Massimiliano Allegri cambia pelle. Dopo i colpi Alphadjo Cissè (10 milioni di euro, bonus inclusi) e Andrej Kostić (8 milioni di euro, sempre bonus inclusi), il summit di calciomercato svoltosi in via Aldo Rossi giorni fa ha tracciato una linea chiara: per vincere servono 'instant team' e leadership. Anche perché bisognerà rinforzare in maniera adeguata un Diavolo che punta a disputare la Champions League nella prossima stagione.
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