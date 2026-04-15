Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, come nelle più classiche storie d'amore, dopo sette anni si è aperta la crisi tra il Milan e Rafael Leao . L'attaccante portoghese, classe 1999 , non è mai stato così distante dal Milan e sembrano davvero lontani i tempi in cui - giocando da fenomeno - decideva lo Scudetto 2022 oppure quando, con Theo Hernández , formava una coppia devastante sulla fascia sinistra dei rossoneri.

Il rapporto tra il Milan e Leao si è incrinato perché il giocatore è rimasto ferito dai fischi dei suoi tifosi, che gli sono piovuti addosso nel momento della sostituzione in occasione dell'ultima partita interna contro l'Udinese e perché anche il club sembra averne abbastanza. Stagione difficile, questa, per il numero 10 rossonero, che oltre ad essere costretto a giocare in un ruolo a lui tutt'altro che congeniale, lo fa anche con la pubalgia che lo tormenta da dicembre.