Leao via dal Milan? Per ora non ci sono offerte—
Per il futuro, cosa succederà? Secondo il 'CorSera', al momento non sono arrivate offerte a 'Casa Milan', ma, logicamente, il Diavolo si metterebbe seduto ad un tavolo per parlare della cessione di Leao a cifre ben inferiori alla clausola risolutoria di 175 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore. E se dovesse partire, chi prenderebbe il suo posto? In caso di partenza di Leao, infatti, il Milan dovrà sostituirlo con un calciatore almeno di egual valore se non più forte.
No di Furlani a Lewandowski. Mentre per Vlahovic ...—
Il quotidiano generalista ha rivelato come l'amministratore delegato Giorgio Furlani non sembri incline a puntare su Robert Lewandowski, prossimo alla scadenza di contratto con il Barcellona. Questioni di età (il polacco è un classe 1988) e di stipendio (pesante) probabilmente. Occhio, però, agli esiti dei colloqui tra la Juventus e Dusan Vlabovic per il rinnovo: se non dovessero andare a buon fine, il Diavolo potrebbe metterci la coda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA