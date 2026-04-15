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Addio Leao, il Milan fissa il prezzo: l’Ad Furlani ha già scelto il colpo scudetto dalla Juventus

Rafael Leao attaccante AC Milan potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo a cifre nettamente inferiori rispetto alla clausola risolutoria inserita nel suo contratto. Chi al suo posto? Robert Lewandowski non scalda l'AD
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, come nelle più classiche storie d'amore, dopo sette anni si è aperta la crisi tra il Milan e Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, non è mai stato così distante dal Milan e sembrano davvero lontani i tempi in cui - giocando da fenomeno - decideva lo Scudetto 2022 oppure quando, con Theo Hernández, formava una coppia devastante sulla fascia sinistra dei rossoneri.

Il rapporto tra il Milan e Leao si è incrinato perché il giocatore è rimasto ferito dai fischi dei suoi tifosi, che gli sono piovuti addosso nel momento della sostituzione in occasione dell'ultima partita interna contro l'Udinese e perché anche il club sembra averne abbastanza. Stagione difficile, questa, per il numero 10 rossonero, che oltre ad essere costretto a giocare in un ruolo a lui tutt'altro che congeniale, lo fa anche con la pubalgia che lo tormenta da dicembre.

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Leao via dal Milan? Per ora non ci sono offerte

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Per il futuro, cosa succederà? Secondo il 'CorSera', al momento non sono arrivate offerte a 'Casa Milan', ma, logicamente, il Diavolo si metterebbe seduto ad un tavolo per parlare della cessione di Leao a cifre ben inferiori alla clausola risolutoria di 175 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore. E se dovesse partire, chi prenderebbe il suo posto? In caso di partenza di Leao, infatti, il Milan dovrà sostituirlo con un calciatore almeno di egual valore se non più forte.

No di Furlani a Lewandowski. Mentre per Vlahovic ...

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Il quotidiano generalista ha rivelato come l'amministratore delegato Giorgio Furlani non sembri incline a puntare su Robert Lewandowski, prossimo alla scadenza di contratto con il Barcellona. Questioni di età (il polacco è un classe 1988) e di stipendio (pesante) probabilmente. Occhio, però, agli esiti dei colloqui tra la Juventus e Dusan Vlabovic per il rinnovo: se non dovessero andare a buon fine, il Diavolo potrebbe metterci la coda.

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