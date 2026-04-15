Milan, rinnovo di Pulisic in stand-by: ecco perché — 'Capitan America' non riesce a tornare il giocatore che i tifosi del Milan ammirano sin da quando, estate 2023, ha messo piede per la prima volta a Milanello. Tanto che il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027, è passato inevitabilmente in stand-by. Il Milan, è vero, ha un'opzione unilaterale per allungarlo di un'ulteriore stagione alle stesse cifre ma, ad oggi, non ha pensato di esercitarla.

Il club di Via Aldo Rossi vuole prima capire se Pulisic riuscirà a riprendersi da questo periodo negativo e come. E non è escluso che il giocatore, nel frattempo, si guardi intorno per capire se ci sono proposte interessanti per lui (si vocifera di due club inglesi che punterebbero a prenderlo in estate). Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha parlato sui propri canali social della questione Pulisic, rivelando un retroscena importante.

Il 'no' di Furlani a Lewandowski e la confessione su Pulisic — Due giorni fa, infatti, c'è stata un'importante assemblea della Lega Serie A alla quale ha partecipato anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. All'uscita dall'assemblea, interpellato dai cronisti sul possibile arrivo di Robert Lewandowski in rossonero, Furlani ha ribadito il suo 'no' all'operazione. E sul numero 11 statunitense? Per quello che riguarda il contratto di Pulisic dice che dipende più dall'agente che dallo stesso giocatore", la rivelazione di Pellegatti. L'impressione è che si prospetti un'estate calda su questo fronte.