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Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco cosa dice Furlani sul rinnovo del contratto di Pulisic”

Christian Pulisic attaccante AC Milan potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha rivelato sui propri canali social ufficiali un retroscena in merito al rinnovo del contratto di Christian Pulisic. Fonte diretta, ovvero l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani
Daniele Triolo Redattore 

Stagione dai due volti la 2025-2026 di Christian Pulisic con la maglia del Milan. L'attaccante statunitense è stato devastante nella prima parte, andando in gol e fornendo assist con sorprendente regolarità fino a fine dicembre 2025. Poi, dopo l'ultimo gol in Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, il buio.

Tra scadimenti di forma, sfortuna sotto rete, acciacchi e prestazioni decisamente sotto il suo livello standard di rendimento, Pulisic si è perso. Non ha mai segnato nel 2026: è riuscito soltanto a servire un assist per Adrien Rabiot nel 3-2 interno, sofferto, contro il Torino lo scorso 21 marzo.

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'Capitan America' non riesce a tornare il giocatore che i tifosi del Milan ammirano sin da quando, estate 2023, ha messo piede per la prima volta a Milanello. Tanto che il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027, è passato inevitabilmente in stand-by. Il Milan, è vero, ha un'opzione unilaterale per allungarlo di un'ulteriore stagione alle stesse cifre ma, ad oggi, non ha pensato di esercitarla.

Il club di Via Aldo Rossi vuole prima capire se Pulisic riuscirà a riprendersi da questo periodo negativo e come. E non è escluso che il giocatore, nel frattempo, si guardi intorno per capire se ci sono proposte interessanti per lui (si vocifera di due club inglesi che punterebbero a prenderlo in estate). Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha parlato sui propri canali social della questione Pulisic, rivelando un retroscena importante.

Il 'no' di Furlani a Lewandowski e la confessione su Pulisic

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Due giorni fa, infatti, c'è stata un'importante assemblea della Lega Serie A alla quale ha partecipato anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. All'uscita dall'assemblea, interpellato dai cronisti sul possibile arrivo di Robert Lewandowski in rossonero, Furlani ha ribadito il suo 'no' all'operazione. E sul numero 11 statunitense? Per quello che riguarda il contratto di Pulisic dice che dipende più dall'agente che dallo stesso giocatore", la rivelazione di Pellegatti. L'impressione è che si prospetti un'estate calda su questo fronte.

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