La pista Lewandowski rischia di tramontare definitivamente per il Milan: Carlo Pellegatti rivela le intenzioni di Giorgio Furlani
Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, la Lega Serie A ha convocato un'assemblea per votare il nuovo presidente federale, a cui hanno presenziato i dirigenti di tutte le società. Per il Milan, come spesso accade in questi casi, c'era Giorgio Furlani. L'amministratore delegato del club rossonero ha rappresentato il Diavolo in una scelta molto delicata per il futuro del calcio italiano.
Calciomercato Milan, Pellegatti: «Furlani ha ribadito il no a Lewandowski»
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Tra i temi toccati al termine dell'assemblea, Giorgio Furlani ha parlato anche del presunto interesse del Milan per Robert Lewandowski, attaccante classe 1988 in scadenza di contratto con il Barcellona. Stando a quanto rivelato da Carlo Pellegatti nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l'ad rossonero non avrebbe alcuna intenzione di affondare per l'ex Bayern Monaco. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista.