Calciomercato Milan, Pellegatti: «Furlani ha ribadito il no a Lewandowski»

"Oggi, in uscita dalla lega, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha ribadito il no a Lewandowski. Per quello che riguarda il contratto di Pulisic dice che dipende più dall'agente che dallo stesso giocatore. Chissà perché ci sono sempre problemi con i procuratori. Quando ci sono in ballo questi contratti il giocatore gioca sempre la peggior stagione".