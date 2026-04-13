Continua la stagione del Milan che dopo le due sconfitte di seguito contro il Napoli e l'Udinese (qui le pagelle) ha solamente 5 punti di vantaggio sul Como al momento quinto e 3 sulla Juventus quarta. Quello che periodicamente fa discutere sul Milan è l'attacco: il Diavolo continua a faticare a trovare un giocatore d'area di rigore che possa garantire una ventina di gol a stagione. In questo periodo in cui il Milan sta faticando a creare gioco servirebbe un bomber in grado di segnare e sfruttare ogni occasione possibile per buttare il pallone in porta. E invece in questo momento Allegri non ha una prima punta su cui fare affidamento: Leao gioca fuori ruolo, Gimenez non sta giocando nonostante si tornato dall'infortunio alla caviglia, Niclas Füllkrug e Nkunku hanno solo deluso.
CALCIOMERCATO MILAN
Tare: “Cerchiamo un centravanti vero”. Arriva Nkunku. Incoerenze e l’occasione mancata a gennaio
Nkunku il bomber e le parole di Tare
Questi ultimi due attaccanti sono l'esempio degli errori delle ultime due sessioni di mercato. Prendiamo lo scorso giugno e lo scorso gennaio perché il Milan ha cambiato a livello dirigenziale aggiungendo un direttore sportivo, ovvero Igli Tare. Proprio dalle parole dell'ex Lazio vogliamo partire con la nostra analisi: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore da mettere in competizione con Gimenez. Deve essere un giocatore con caratteristiche da centravanti vero. Che in area fa la differenza" (qui tutte le altre dichiarazioni). 'Centravanti vero che in area faccia la differenza', risultato? L'arrivo di Nkunku a fine agosto. A prescindere dalle prestazioni c'è un'incoerenza chiara: il francese non è un bomber, quello che descriveva Tare prima del mercato. L'altro errore a gennaio: il Milan in corsa per lo Scudetto avrebbe avuto bisogno di una spinta invece è arrivato solo Füllkrug in prestito gratuito. Il tedesco non ha avuto un apporto all'interno della stagione del Diavolo e oggi ai rossoneri manca un esterno che possa dare un cambio a Bartesaghi e Saelemaekers importante e un difensore centrale per cambiare anche modo di giocare. E il campo rispecchia questi errori e queste incongruenze.
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