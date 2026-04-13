Questi ultimi due attaccanti sono l'esempio degli errori delle ultime due sessioni di mercato. Prendiamo lo scorso giugno e lo scorso gennaio perché il Milan ha cambiato a livello dirigenziale aggiungendo un direttore sportivo, ovvero Igli Tare. Proprio dalle parole dell'ex Lazio vogliamo partire con la nostra analisi: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore da mettere in competizione con Gimenez. Deve essere un giocatore con caratteristiche da centravanti vero. Che in area fa la differenza" (qui tutte le altre dichiarazioni). 'Centravanti vero che in area faccia la differenza', risultato? L'arrivo di Nkunku a fine agosto. A prescindere dalle prestazioni c'è un'incoerenza chiara: il francese non è un bomber, quello che descriveva Tare prima del mercato. L'altro errore a gennaio: il Milan in corsa per lo Scudetto avrebbe avuto bisogno di una spinta invece è arrivato solo Füllkrug in prestito gratuito. Il tedesco non ha avuto un apporto all'interno della stagione del Diavolo e oggi ai rossoneri manca un esterno che possa dare un cambio a Bartesaghi e Saelemaekers importante e un difensore centrale per cambiare anche modo di giocare. E il campo rispecchia questi errori e queste incongruenze.