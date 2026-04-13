Siamo in un momento cruciale per il Milan e per la stagione dei rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri non può più sbagliare se vuole conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Entrare di nuovo nella massima competizione europea darebbe alla dirigenza rossonera più possibilità economiche per intervenire sul mercato prendendo giocatori più importanti. Con l'inserimento di calciatori forti la squadra avrà la possibilità di fare quel salto di qualità che i tifosi chiedono alla società da quando il Milan di Stefano Pioli vinse il diciannovesimo Scudetto della storia del Diavolo. E in questo discorso tornano alla mente le dichiarazioni della leggenda del Milan Paolo Maldini che aveva già avvisato tutto il mondo rossonero.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, la ‘profezia’ di Paolo Maldini è più attuale che mai: ora serve cambiare
Paolo Maldini e quelle parole profetiche sul futuro del Milan
"Non siamo ancora con i top club, anche se siamo in semifinale di Champions League. Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere quel livello", queste le parole (leggile) dell'ex dirigente dei rossoneri prima della semifinale di Champions League a San Siro contro l'Inter. Quelle dichiarazioni risalgono a maggio 2023. Al termine di quella stagione il Milan non riuscì a conquistare nessun trofeo centrando la qualificazione Champions solo nel finale di stagione e uscendo perdente dal doppio derby europeo. La notizia che scioccò tutto il mondo rossonero fu l'esonero di Paolo Maldini con la gestione del club affidata alla coppia Furlani-Moncada. Siamo ormai al termine di questa stagione guidata da Allegri in panchina e Tare in dirigenza e quelle parole di Paolo Maldini sono più attuali che mai. Il Milan si trova davanti all'ennesimo bivio: si può spingere e puntare al livello successivo e tornare a vincere, ma serve seguire la linea di Maldini, ovvero investire ora per il futuro prossimo. In tre anni non è cambiato molto, ora è arrivato il tempo di farlo.
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