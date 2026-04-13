"Non siamo ancora con i top club, anche se siamo in semifinale di Champions League. Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere quel livello", queste le parole (leggile) dell'ex dirigente dei rossoneri prima della semifinale di Champions League a San Siro contro l'Inter. Quelle dichiarazioni risalgono a maggio 2023. Al termine di quella stagione il Milan non riuscì a conquistare nessun trofeo centrando la qualificazione Champions solo nel finale di stagione e uscendo perdente dal doppio derby europeo. La notizia che scioccò tutto il mondo rossonero fu l'esonero di Paolo Maldini con la gestione del club affidata alla coppia Furlani-Moncada. Siamo ormai al termine di questa stagione guidata da Allegri in panchina e Tare in dirigenza e quelle parole di Paolo Maldini sono più attuali che mai. Il Milan si trova davanti all'ennesimo bivio: si può spingere e puntare al livello successivo e tornare a vincere, ma serve seguire la linea di Maldini, ovvero investire ora per il futuro prossimo. In tre anni non è cambiato molto, ora è arrivato il tempo di farlo.