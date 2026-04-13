Resterebbe ovviamente il problema stipendio visto che Rashford guadagna 10,2 milioni di euro netti. L'altro ostacolo è cosa vorrà fare davvero il Barcellona: se il club catalano volesse trattenere Rashford oltre il prestito ovviamente il Milan sarebbe tagliato fuori, ma il club spagnolo dovrà fare i conti bene prima di prendere qualsiasi scelta di mercato. In questo possibile spiraglio si potrebbe inserire il Milan. Rashford già cercato in passato dai rossoneri con insistenza, sarebbe veramente il giocatore perfetto da inserire al posto di Leao. Altro esterno sinistro bravo a dribblare, con qualità palla al piede e con una caratteristica in più del portoghese: sa giocare anche da punta e ha un grandissimo tiro. Questi i suoi numeri stagionali con il Barcellona: 5 gol e 4 assist in Champions League e 6 gol e 8 assist in campionato. Il valore potrebbe essere sui 40 milioni di euro, una cifra adatta per sostituire un giocatore chiave del Milan come Leao.