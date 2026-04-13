Dopo i fischi di San Siro e la brutta prestazione di Leao contro l'Udinese si parla sempre di più di un suo possibile addio al Milan in estate (leggi qui). Il portoghese è uno dei leader tecnici del Diavolo da tante stagioni e infatti i numeri parlano per lui: 286 presenze con la maglia rossonera con 80 gol e 64 assist. Il concetto è facile: cedere un giocatore così importante ci può anche stare, ma serve un'offerta importante così come deve essere importante il suo sostituto. Bene Kerim Alajbegović (qui la possibile mossa rossonera) come investimento per il futuro, ma il nome perfetto per il post Leao al Milan potrebbe essere quello Marcus Rashford, esterno sinistro inglese, classe 1997 e di proprietà del Manchester United. Il talento di Rashford con tutta la sua esperienza e le sue qualità in attacco si assocerebbero alla perfezione con il classe 2007 bosniaco che il Diavolo potrebbe tentare di strappare in estate al Bayer Leverkusen.
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Milan, ecco perché Rashford è il post Leao ideale: numeri, costo e stipendio
Milan, Rashford il post Leao ideale
Resterebbe ovviamente il problema stipendio visto che Rashford guadagna 10,2 milioni di euro netti. L'altro ostacolo è cosa vorrà fare davvero il Barcellona: se il club catalano volesse trattenere Rashford oltre il prestito ovviamente il Milan sarebbe tagliato fuori, ma il club spagnolo dovrà fare i conti bene prima di prendere qualsiasi scelta di mercato. In questo possibile spiraglio si potrebbe inserire il Milan. Rashford già cercato in passato dai rossoneri con insistenza, sarebbe veramente il giocatore perfetto da inserire al posto di Leao. Altro esterno sinistro bravo a dribblare, con qualità palla al piede e con una caratteristica in più del portoghese: sa giocare anche da punta e ha un grandissimo tiro. Questi i suoi numeri stagionali con il Barcellona: 5 gol e 4 assist in Champions League e 6 gol e 8 assist in campionato. Il valore potrebbe essere sui 40 milioni di euro, una cifra adatta per sostituire un giocatore chiave del Milan come Leao.
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