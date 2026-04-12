Milan, i fischi di Leao: segnali verso la cessione estiva. Numeri e costo

San Siro ha espresso il proprio parere e come al solito lo fa nel bene e nel male in modo sincero e diretto: Rafael Leao è stato sostituito nel secondo tempo di Milan-Udinese subissato dai fischi (leggi qui) di un Meazza che aveva già perso la pazienza con il portoghese nel primo tempo. Mormorii dagli spalti erano arrivati dopo la scelta del numero 10 di non attaccare dopo una bella azione di Pulisic e sul gol sbagliato dal portoghese sempre su assist dell'attaccante statunitense. Chiariamo il Milan sta faticando e anche tanto, ma la colpa non è solo di Leao, però questi fischi un significato devono averlo per forza di cose.
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Leao i fischi di San Siro pesano: impatto anche sul mercato. Valore e stipendio
Milan, il significato dei fischi di San Siro a Leao
Il pubblico di San Siro ha un palato fine ed è abituato ai campioni, ma non si è mai risparmiato durante la sua storia fischiando giocatori del calibro e della classe enorme come Seedorf ad esempio. Era inevitabile che la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese e la prestazione insufficiente di Leao (non certo l'unica nel 2026) portasse al disappunto del pubblico rossonero presente allo stadio e anche sui social (leggi qui). Allegri ha abbracciato subito il suo attaccante, così come Rabiot lo ha difeso nel post partita, ma questi fischi potrebbero anche avere un impatto importante sul futuro del portoghese. La stagione di Leao è stata limitata dalla pubalgia e da un ruolo mai davvero suo. I dubbi tattici sul futuro e anche il clima intorno al portoghese potrebbero spingere la dirigenza del Diavolo a pensare davvero a una cessione in estate del numero 10. Queste ultime partite saranno probabilmente decisive, ma se Leao non dovesse dare segnali positivi il suo tempo al Milan potrebbe anche essere finito. In carriera Rafa ha 286 presenze con la maglia rossonera con 80 gol e 64 assist. Numeri importanti, così come è importante la valutazione (si è parlato di circa 80 milioni) e lo stipendio (5 milioni più bonus).
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