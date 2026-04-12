Milan, i fischi di Leao: segnali verso la cessione estiva. Numeri e costo

Il pubblico di San Siro ha un palato fine ed è abituato ai campioni, ma non si è mai risparmiato durante la sua storia fischiando giocatori del calibro e della classe enorme come Seedorf ad esempio. Era inevitabile che la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese e la prestazione insufficiente di Leao (non certo l'unica nel 2026) portasse al disappunto del pubblico rossonero presente allo stadio e anche sui social (leggi qui). Allegri ha abbracciato subito il suo attaccante, così come Rabiot lo ha difeso nel post partita, ma questi fischi potrebbero anche avere un impatto importante sul futuro del portoghese. La stagione di Leao è stata limitata dalla pubalgia e da un ruolo mai davvero suo. I dubbi tattici sul futuro e anche il clima intorno al portoghese potrebbero spingere la dirigenza del Diavolo a pensare davvero a una cessione in estate del numero 10. Queste ultime partite saranno probabilmente decisive, ma se Leao non dovesse dare segnali positivi il suo tempo al Milan potrebbe anche essere finito. In carriera Rafa ha 286 presenze con la maglia rossonera con 80 gol e 64 assist. Numeri importanti, così come è importante la valutazione (si è parlato di circa 80 milioni) e lo stipendio (5 milioni più bonus).