Siamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. I rossoneri, impegnati nella corsa Champions, stanno pianificando una possibile rivoluzione in attacco, con tanti possibili cambiamenti. Tra conferme e possibili cessioni, spunta un giocatore davvero molto forte e dalla grande caratura internazionale, pronto a spostare gli equilibri: Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal è finito nel mirino della dirigenza rossonera, che potrebbe provare il colpo per il reparto avanzato a un prezzo interessantissimo.