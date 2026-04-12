PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzica
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzica
Il Milan sul calciomercato punta Gabriel Jesus: l'attaccante dell'Arsenal è una delle occasioni per l'attacco del Diavolo. Ecco le possibili cifre e i dettagli dell'occasione
Siamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. I rossoneri, impegnati nella corsa Champions, stanno pianificando una possibile rivoluzione in attacco, con tanti possibili cambiamenti. Tra conferme e possibili cessioni, spunta un giocatore davvero molto forte e dalla grande caratura internazionale, pronto a spostare gli equilibri: Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal è finito nel mirino della dirigenza rossonera, che potrebbe provare il colpo per il reparto avanzato a un prezzo interessantissimo.
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