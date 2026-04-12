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CALCIOMERCATO MILAN

Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzica

Il Milan sul calciomercato punta Gabriel Jesus: l'attaccante dell'Arsenal è una delle occasioni per l'attacco del Diavolo. Ecco le possibili cifre e i dettagli dell'occasione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gabriel Jesus in azione con l'Arsenal, obiettivo di mercato del Milan di Tare

Milan, per l'attacco occhio all'occasione Gabriel Jesus

Siamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. I rossoneri, impegnati nella corsa Champions, stanno pianificando una possibile rivoluzione in attacco, con tanti possibili cambiamenti. Tra conferme e possibili cessioni, spunta un giocatore davvero molto forte e dalla grande caratura internazionale, pronto a spostare gli equilibri: Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal è finito nel mirino della dirigenza rossonera, che potrebbe provare il colpo per il reparto avanzato a un prezzo interessantissimo.

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