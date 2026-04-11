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Milan o Juve nel calciomercato estivo per Lewandowski? L’agente ha fatto la sua prima mossa

Calciomercato Milan, possibile svolta per il futuro di Lewandowski? Ecco cosa succede
Robert Lewandowski, esperto attaccante polacco in scadenza di contratto con il Barcellona che piace a Milan e Juventus per il calciomercato estivo, ha tante richieste in giro per il mondo. Ecco l'ultima tappa del suo agente qual è stata
Daniele Triolo Redattore 

Robert Lewandowski, esperto (è un classe 1988) attaccante polacco ex di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, andrà in scadenza di contratto con il Barcellona al termine di questa stagione: come ormai noto, il numero 9 della squadra di Hansi Flick è nel mirino di Milan e Juventus per il calciomercato estivo.

Sulle sue tracce, ad ogni modo, non soltanto rossoneri e bianconeri, ma anche una franchigia della Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire e qualche club della Saudi Pro League. Quale futuro attenderà, dunque, Lewandowski? È ancora presto per saperlo. Il Barça vorrebbe acquistare un altro grande attaccante per l'annata 2026-2027. Ma, al contempo, vorrebbe anche trattenere Lewa.

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Ecco perché, come rivelato dal 'Mundo Deportivo', l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, si è recato in settimana nella città catalana, incontrando i rappresentanti del Barcellona e incassando la proposta di rinnovo - annuale, con stipendio al ribasso - per il contratto del centravanti polacco. Lewandowski e il suo entourage daranno una risposta a quest'offerta, sempre secondo il popolare quotidiano sportivo iberico, entro la fine di questo mese di aprile.

Venti giorni circa ancora, quindi, per Milan e Juventus per capire se potranno concretamente dare l'assalto al cartellino del giocatore o meno: le italiane restano alla finestra per un bomber da oltre 600 gol in carriera. Vale tutto il tempo dell'attesa.

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