Calciomercato, Milan o Juve per Lewandowski? Intanto, la proposta arriva dal Barça—
Ecco perché, come rivelato dal 'Mundo Deportivo', l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, si è recato in settimana nella città catalana, incontrando i rappresentanti del Barcellona e incassando la proposta di rinnovo - annuale, con stipendio al ribasso - per il contratto del centravanti polacco. Lewandowski e il suo entourage daranno una risposta a quest'offerta, sempre secondo il popolare quotidiano sportivo iberico, entro la fine di questo mese di aprile.
Venti giorni circa ancora, quindi, per Milan e Juventus per capire se potranno concretamente dare l'assalto al cartellino del giocatore o meno: le italiane restano alla finestra per un bomber da oltre 600 gol in carriera. Vale tutto il tempo dell'attesa.
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