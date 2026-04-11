Robert Lewandowski, esperto attaccante polacco in scadenza di contratto con il Barcellona che piace a Milan e Juventus per il calciomercato estivo, ha tante richieste in giro per il mondo. Ecco l'ultima tappa del suo agente qual è stata

Daniele Triolo Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 14:10)

Robert Lewandowski, esperto (è un classe 1988) attaccante polacco ex di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, andrà in scadenza di contratto con il Barcellona al termine di questa stagione: come ormai noto, il numero 9 della squadra di Hansi Flick è nel mirino di Milan e Juventus per il calciomercato estivo.