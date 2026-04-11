Calciomercato Milan, i tifosi sognano Goretzka e Lewandowski. Possibile, ma ...—
Il quotidiano sportivo nazionale, a tal proposito, fa i nomi diLeon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 e di Robert Lewandowski, attaccante polacco del 1988, ex compagni di squadra per anni nel Bayern Monaco. Goretzka lascerà proprio i bavaresi in estate dopo otto anni, mentre Lewandowski dovrebbe concludere la sua quadriennale esperienza con il Barcellona proprio al termine di quest'annata.
Chiaramente, il doppio colpo di calciomercato Goretzka-Lewandowski, che sta già facendo sognare i tifosi del Milan, sarebbe possibile esclusivamente nel caso in cui i rossoneri si qualificassero alla Champions. In caso contrario, sarebbe molto difficile vederli a Milano con la maglia del Milan. Per l'ultimo contratto importante della loro carriera, infatti, i due top player puntano palcoscenici internazionali di un certo livello. E come dare loro torto.
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