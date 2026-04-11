Chiaramente, il doppio colpo di calciomercato Goretzka-Lewandowski, che sta già facendo sognare i tifosi del Milan, sarebbe possibile esclusivamente nel caso in cui i rossoneri si qualificassero alla Champions. In caso contrario, sarebbe molto difficile vederli a Milano con la maglia del Milan. Per l'ultimo contratto importante della loro carriera, infatti, i due top player puntano palcoscenici internazionali di un certo livello. E come dare loro torto.