PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, sogno ad occhi aperti: due stelle internazionali per la Champions League

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, sogno ad occhi aperti: due stelle internazionali per la Champions League

Milan, doppio colpo per la Champions League: nel mirino Goretzka e Lewandowski
Leon Goretzka e Robert Lewandowski, centrocampista tedesco classe 1995 e attaccante polacco classe 1988, affari - di caratura internazionale - possibili per il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Ma solo con la Champions League in tasca
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sarà vitale, per il Milan, centrare a fine stagione la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Partecipare, infatti, al massimo torneo continentale porterebbe nelle casse del club di Via Aldo Rossi tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Soldi che servirebbero per rendere più competitiva la rosa, per la Serie A e per la stessa Champions. Proventi che potrebbero finanziare in parte l'arrivo di un grande attaccante e di un difensore titolare. Oppure, per la 'rosea', anche semplicemente permettere di alzare il tetto stipendi. Il che consentirebbe al Milan di tesserare dei giocatori di caratura internazionale disponibili sul mercato a costo zero.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, i tifosi sognano Goretzka e Lewandowski. Possibile, ma ...

—  

Il quotidiano sportivo nazionale, a tal proposito, fa i nomi diLeon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 e di Robert Lewandowski, attaccante polacco del 1988, ex compagni di squadra per anni nel Bayern Monaco. Goretzka lascerà proprio i bavaresi in estate dopo otto anni, mentre Lewandowski dovrebbe concludere la sua quadriennale esperienza con il Barcellona proprio al termine di quest'annata.

Chiaramente, il doppio colpo di calciomercato Goretzka-Lewandowski, che sta già facendo sognare i tifosi del Milan, sarebbe possibile esclusivamente nel caso in cui i rossoneri si qualificassero alla Champions. In caso contrario, sarebbe molto difficile vederli a Milano con la maglia del Milan. Per l'ultimo contratto importante della loro carriera, infatti, i due top player puntano palcoscenici internazionali di un certo livello. E come dare loro torto.

Leggi anche
Lewandowski, sarà Milan o Juventus? Romano fa chiarezza: “Ecco l’opzione più...
Calciomercato Milan, via Estupinan? Tare ha individuato il suo erede in Belgio

© RIPRODUZIONE RISERVATA