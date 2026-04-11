Il calciomercato del Milan per la stagione 2026-27 è già cominciato con una strategia chiara: cedere i giocatori che poco hanno convinto e puntare su un mix di giovani talenti e profili più esperti. La possibile partenza in estate di Pervis Estupiñán , valutato circa 17 milioni di euro, apre un buco sulla corsia sinistra, inevitabilmente da colmare. Tare e Moncada hanno già individuato il nome giusto e l'erede si trova in Belgio. Un classe 2005 del Bruges che sta incantando l'Europa.

Furlani, Tare e Allegri - in un summit di calciomercato svoltosi in sede al Milan verso la metà del mese di marzo - hanno delineato la duplice strategia da tenere nel corso dell'estate. Allegri ha chiesto quattro giocatori fatti e finiti, pronti subito per dare un contributo effettivo per un Milan vincente. Sarà accontentato. Non è un caso che i rossoneri stiano seguendo nomi come Mario Gila, Leon Goretzka, Bernardo Silva e Robert Lewandowski. Al loro fianco, saranno inseriti giovani di prospettiva da far crescere e valorizzare sotto la guida del tecnico livornese.