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Calciomercato Milan, via Estupinan? Tare ha individuato il suo erede in Belgio

Il Milan pianifica il futuro: con l'addio di Estupiñán, Tare punta tutto su un talento classe 2005 del Bruges. Ecco cifre e strategia di Tare e Moncada per accontentare Allegri nel calciomercato estivo 2026
Daniele Triolo Redattore 

Joaquin Seys in azione con il Bruges, obiettivo di mercato del Milan di Tare

Estupiñán non ha convinto il Milan

Il calciomercato del Milan per la stagione 2026-27 è già cominciato con una strategia chiara: cedere i giocatori che poco hanno convinto e puntare su un mix di giovani talenti e profili più esperti. La possibile partenza in estate di Pervis Estupiñán, valutato circa 17 milioni di euro, apre un buco sulla corsia sinistra, inevitabilmente da colmare. Tare e Moncada hanno già individuato il nome giusto e l'erede si trova in Belgio. Un classe 2005 del Bruges che sta incantando l'Europa.

Le richieste di Allegri nel summit di Marzo

Furlani, Tare e Allegri - in un summit di calciomercato svoltosi in sede al Milan verso la metà del mese di marzo - hanno delineato la duplice strategia da tenere nel corso dell'estate. Allegri ha chiesto quattro giocatori fatti e finiti, pronti subito per dare un contributo effettivo per un Milan vincente. Sarà accontentato. Non è un caso che i rossoneri stiano seguendo nomi come Mario Gila, Leon Goretzka, Bernardo Silva e Robert Lewandowski. Al loro fianco, saranno inseriti giovani di prospettiva da far crescere e valorizzare sotto la guida del tecnico livornese.

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