Rischierebbero l'addio giocatori come Christian Pulisic , in scadenza di contratto nel 2027 e lontano dal rinnovo del contratto. Ma anche come Rafael Leão e Luka Modrić . Quest'ultimo, in scadenza a fine stagione, potrebbe manifestare perplessità nel chiudere la propria carriera senza un ultimo ballo in Champions. Un Milan senza 'coppa dalle grandi orecchie', poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe 'attaccabile' sul mercato dalle altre big.

E un ragazzo di qualità e prospettiva, con tante richieste, come Davide Bartesaghi, potrebbe salutare la compagnia e generale una ricca plusvalenza per le casse del Milan. Senza dimenticare che, comunque, con un Milan in Europa o Conference League, la rosa - seppur con budget ridotto - andrebbe sempre allargata. E il pericolo di prendere giocatori non esattamente all'altezza del Diavolo sarebbe concretamente dietro l'angolo.