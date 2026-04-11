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Calciomercato: Milan senza Champions? In bilico Pulisic, ma non soltanto. Le ultime

Calciomercato: Milan senza Champions? In bilico Pulisic, ma non soltanto. Le ultime
Se il Milan di Massimiliano Allegri non dovesse qualificarsi alla Champions League, si andrebbe verso un calciomercato estivo con cessioni illustri: Christian Pulisic ed altri giocatori forti rischierebbero il taglio per ragioni economiche
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League farà tutta la differenza del mondo - in casa Milan - per il calciomercato estivo. Con un Milan qualificato al torneo, e quindi con 60-70 milioni di euro di proventi UEFA da poter investire per le operazioni in entrata, plausibile un doppio colpo di livello. Giocatori come Leon Goretzka e Robert Lewandowski, per esempio, potrebbero vestire davvero la maglia rossonera nella stagione 2026-2027.

Nel caso in cui, invece, il Milan si facesse rimontare da due tra Como, Juventus e Roma, attualmente distanti rispettivamente 5 punti (i lariani) e 7 punti (bianconeri e giallorossi, quest'ultimi con una gara in più), l'Europa League non basterebbe al club di Via Aldo Rossi per convincere giocatori di quel livello a raggiungere Milano. Anzi, si andrebbe verso una campagna acquisti in tono minore. Che andrebbe finanziata - in parte - con i soldi di qualche giocatore importante che potrebbe andare a giocare altrove.

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Rischierebbero l'addio giocatori come Christian Pulisic, in scadenza di contratto nel 2027 e lontano dal rinnovo del contratto. Ma anche come Rafael Leão e Luka Modrić. Quest'ultimo, in scadenza a fine stagione, potrebbe manifestare perplessità nel chiudere la propria carriera senza un ultimo ballo in Champions. Un Milan senza 'coppa dalle grandi orecchie', poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe 'attaccabile' sul mercato dalle altre big.

E un ragazzo di qualità e prospettiva, con tante richieste, come Davide Bartesaghi, potrebbe salutare la compagnia e generale una ricca plusvalenza per le casse del Milan. Senza dimenticare che, comunque, con un Milan in Europa o Conference League, la rosa - seppur con budget ridotto - andrebbe sempre allargata. E il pericolo di prendere giocatori non esattamente all'altezza del Diavolo sarebbe concretamente dietro l'angolo.

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