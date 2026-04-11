PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Leao titolare in Milan-Udinese, ma la sorpresa è nel suo ruolo. Futuro ancora rossonero? Ad una condizione

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Leao titolare in Milan-Udinese, ma la sorpresa è nel suo ruolo. Futuro ancora rossonero? Ad una condizione

Milan-Udinese, il ritorno di Leao: nuovo modulo, ma non torna all'antica. E sul futuro ...
In Milan-Udinese di questo pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' il Diavolo di Massimiliano Allegri chiede al rientrante Rafael Leao i gol-vittoria per avvicinarsi sempre di più alla Champions League. Per il futuro, poi, bisognerà ragionare
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, per Milan-Udinese di questo pomeriggio a 'San Siro', l'attaccante portoghese Rafael Leao ritroverà una maglia da titolare nella formazione di Massimiliano Allegri. Dopo la defezione dell'ultimo match casalingo contro il Torino e i pochi minuti disputati al 'Maradona' di Napoli partendo dalla panchina, alle ore 18:00, per la 32esima giornata di campionato, il numero 10 milanista ritroverà una maglia da titolare.

Ciò avverrà, però, in un nuovo assetto tattico (non più 3-5-2, bensì 4-3-3), sebbene nel medesimo ruolo ricoperto praticamente da inizio stagione. Si pensava che, con il ritorno del Milan ad un modulo con una punta centrale e due esterni, Allegri potesse riproporre Christian Pulisic a destra e Leao nella sua posizione più congeniale di esterno offensivo. Con uno tra Santiago Giménez e Niclas Füllkrug centravanti.

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Invece, non sarà così. Pulisic agirà a sinistra, Alexis Saelemaekers avanzerà il suo raggio d'azione sul versante opposto e spetterà ancora a Leao muoversi da prima punta. In questa stagione il suo ruolino di marcia da attaccante centrale non è malvagio (10 gol e 2 assist in 25 partite tra Serie A e Coppa Italia), ma tra acciacchi di vario tipo e infortuni piuttosto seri, non ha avuto né continuità di rendimento in quella posizione, né, tanto meno, la possibilità di mostrare le sue principali caratteristiche tecniche.

Senza la fascia a sua disposizione e con un principio di pubalgia in atto, infatti, è molto difficile riuscire a scattare in velocità, puntare l'uomo, fare dribbling ed essere lucidi sotto rete. Ad ogni modo, Leao resta il miglior marcatore del Milan in campionato (9 gol) e nel 2026 ne ha fatti 4. A secco da tre partite, vuole tornare a segnare e proprio a lui Allegri, contro l'Udinese, chiederà i gol-vittoria necessari per ripartire dopo il k.o. bruciante del 'Maradona'.

Servono gol per conquistare la Champions e un futuro nel Milan 

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C'è una qualificazione in Champions League da centrare il prima possibile e Leao, per la 'rosea', ha anche il bisogno di dimostrare di poter essere ancora decisivo per le sorti del suo Milan. Il futuro di molti giocatori, nel prossimo mercato estivo, sarà deciso in base alla qualificazione Champions e, nel caso in cui questa non arrivasse, non è poi così sicuro che il nativo di Almada - sebbene in scadenza nel 2028 - vesta ancora la stessa maglia l'anno venturo.

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