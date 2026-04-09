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Milan, due conferme importanti tra i dirigenti del club: avanti insieme per il futuro

Milan, due conferme importanti tra i dirigenti del club: avanti insieme per il futuro
Il Milan ha deciso di confermare anche per le stagioni a venire due dirigenti che bene hanno fatto all'interno del club rossonero nelle ultime annate. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli che state cercando in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in attesa di procedere con la domanda di riammissione del Milan Futuro in Lega Pro per la prossima estate (ci sono possibilità molto elevate, a meno che un altro club di Serie A faccia richiesta ex novo per una sua Under 23), abbia deciso di confermare il dirigente responsabile della Seconda Squadra dei rossoneri, ovvero Jovan Kirovski.

Pronto il rinnovo del contratto con il Milan per il dirigente statunitense portato a Milano dal Senior AdvisorZlatan Ibrahimović. I primi due anni di Kirovski nel calcio italiano sono stati caratterizzati più da ombre che da luci; ad ogni modo, in casa rossonera Kirovski sembra essere molto stimato.

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In Via Aldo Rossi, poi, ha commentato 'Tuttosport', sono soddisfatti anche dell'operato di Vincenzo Vergine, dal 2023 al timone dell'intero settore giovanile: durante la sua gestione, il Milan ha mandato tanti ragazzi tra i professionisti. Rinnoverà il proprio contratto fino al 30 giugno 2028. Con buona pace dei 'rumors' che volevano il ritorno di Mauro Bianchessi in rossonero.

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