Il Milan ha deciso di confermare anche per le stagioni a venire due dirigenti che bene hanno fatto all'interno del club rossonero nelle ultime annate. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli che state cercando in questo articolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in attesa di procedere con la domanda di riammissione del Milan Futuro in Lega Pro per la prossima estate (ci sono possibilità molto elevate, a meno che un altro club di Serie A faccia richiesta ex novo per una sua Under 23), abbia deciso di confermare il dirigente responsabile della Seconda Squadra dei rossoneri, ovvero Jovan Kirovski.