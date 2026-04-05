Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
"Vincenzo Vergine si sta avvicinando ad estendere il suo contratto nel ruolo di responsabile di settore giovanile del Milan - ha infatti scritto Schira sui social -. Pronto un nuovo contratto fino al 2028". Due anni ancora, dunque, per Vergine alla guida della 'cantera' milanista. Rinnovo in vista sicuramente meritato, visto l'enorme quantità di ragazzi che il Milan Primavera e il Milan Futuro stanno lanciando ad ottimi livelli - molto spesso sotto età - nelle ultime tre stagioni.
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