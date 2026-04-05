Dal 21 settembre 2023 Vincenzo Vergine è il responsabile del settore giovanile del Milan ed è in scadenza di contratto: resterà all'interno del club rossonero o cambierà aria? Le ultime news dal giornalista sportivo NIcolò Schira

Lo scorso 21 settembre 2023 il Milan ha ufficializzato l'arrivo, nel ruolo di responsabile del settore giovanile del club rossonero, di Vincenzo Vergine, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026. La scadenza, dunque, è prossima per Vergine, esperto dirigente con un passato importante e denso di soddisfazioni anche nella Fiorentina e nella Roma: cosa farà in futuro?