PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, novità in arrivo per il settore giovanile: così Schira sul futuro di Vergine

ULTIME MILAN NEWS

Milan, novità in arrivo per il settore giovanile: così Schira sul futuro di Vergine

Milan, novità in arrivo per il settore giovanile: così Schira sul futuro di Vergine
Dal 21 settembre 2023 Vincenzo Vergine è il responsabile del settore giovanile del Milan ed è in scadenza di contratto: resterà all'interno del club rossonero o cambierà aria? Le ultime news dal giornalista sportivo NIcolò Schira
Daniele Triolo Redattore 

Lo scorso 21 settembre 2023 il Milan ha ufficializzato l'arrivo, nel ruolo di responsabile del settore giovanile del club rossonero, di Vincenzo Vergine, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026. La scadenza, dunque, è prossima per Vergine, esperto dirigente con un passato importante e denso di soddisfazioni anche nella Fiorentina e nella Roma: cosa farà in futuro?

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha rivelato quale sarà il futuro di Vergine. Il quale, a quanto pare, sarà ancora fortemente colorato a tinte rossonere. Avanti insieme: la società di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di privarsi di lui.

LEGGI ANCHE

"Vincenzo Vergine si sta avvicinando ad estendere il suo contratto nel ruolo di responsabile di settore giovanile del Milan - ha infatti scritto Schira sui social -. Pronto un nuovo contratto fino al 2028". Due anni ancora, dunque, per Vergine alla guida della 'cantera' milanista. Rinnovo in vista sicuramente meritato, visto l'enorme quantità di ragazzi che il Milan Primavera e il Milan Futuro stanno lanciando ad ottimi livelli - molto spesso sotto età - nelle ultime tre stagioni.

Leggi anche
Schira: “Maldini disposto a valutare il coinvolgimento in FIGC”. Ma ad una condizione
Milan, ti ricordi Boniface? La sua condizione fisica fa discutere in Germania: “Ha qualche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA