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Schira: “Maldini disposto a valutare il coinvolgimento in FIGC”. Ma ad una condizione

Schira: 'Maldini disposto a valutare il coinvolgimento in FIGC'. Ma ad una condizione
Paolo Maldini, ex leggenda del Milan, potrebbe candidarsi alle prossime elezioni (22 giugno) per la presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Ecco le ultime news su di lui dal giornalista sportivo Nicolò Schira
Daniele Triolo Redattore 

La mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico ha causato un effetto domino ampiamente messo in preventivo. Si è dimesso, infatti, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, così come il capo-delegazione azzurro, Gianluigi Buffon.

Ma, più particolare ancora più importante, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Sono state indette le elezioni per il ruolo di Presidente Federale per il prossimo 22 giugno e ci sarà tempo fino al 13 maggio per presentare le candidature all'incarico.

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Tra i tanti nomi che si fanno per occupare il posto negli uffici capitolini di Via Allegri, si fa anche il nome di Paolo Maldini, ex leggenda del Milan in campo e anche dirigente rossonero fino al 2023. Il giornalista sportivo Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha fatto il punto sulla possibile candidatura di Maldini alla massima carica della FIGC.

"Pasqua in famiglia a Forte dei Marmi per Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan è aperto è disposto a valutare il coinvolgimento in #FIGC per rilanciare il calcio italiano a patto di avere ruolo operativo e non di facciata come capitato in passato ai vari Baggio ecc. "Malagò lo stima, ma Maldini potrebbe “correre” anche da solo", la rivelazione di Schira.

Per Maldini è da sempre o Milan o Nazionale: in FIGC potrebbe fare molto bene

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Maldini, d'altronde, lo ha sempre dichiarato: per lui, nel mondo del calcio, c'è stato e ci sarà posto soltanto per il Milan, se si parla di lavorare in un club. E se non è possibile farlo con l'amato Diavolo, la sua altra naturale destinazione può essere soltanto la Nazionale. Uno come lui, in FIGC, non potrebbe far altro che migliorare le cose e avviare un nuovo ciclo vincente.

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