Tra i tanti nomi che si fanno per occupare il posto negli uffici capitolini di Via Allegri, si fa anche il nome di Paolo Maldini, ex leggenda del Milan in campo e anche dirigente rossonero fino al 2023. Il giornalista sportivo Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha fatto il punto sulla possibile candidatura di Maldini alla massima carica della FIGC.

"Pasqua in famiglia a Forte dei Marmi per Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan è aperto è disposto a valutare il coinvolgimento in #FIGC per rilanciare il calcio italiano a patto di avere ruolo operativo e non di facciata come capitato in passato ai vari Baggio ecc. "Malagò lo stima, ma Maldini potrebbe “correre” anche da solo", la rivelazione di Schira.

Per Maldini è da sempre o Milan o Nazionale: in FIGC potrebbe fare molto bene — Maldini, d'altronde, lo ha sempre dichiarato: per lui, nel mondo del calcio, c'è stato e ci sarà posto soltanto per il Milan, se si parla di lavorare in un club. E se non è possibile farlo con l'amato Diavolo, la sua altra naturale destinazione può essere soltanto la Nazionale. Uno come lui, in FIGC, non potrebbe far altro che migliorare le cose e avviare un nuovo ciclo vincente.