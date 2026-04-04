Milan, Boniface sovrappeso a Werder Brema: le parole del tecnico Thioune

Victor Boniface torna a far parlare di sé, e non per le prestazioni. L’attaccante nigeriano, quasi acquistato dal Milan la scorsa estate, poi lasciato andare per dei dubbi emersi durante le visite mediche, è passato al Werder Brema, dove un'operazione al ginocchio destro per un problema alla rotula lo ha tenuto fermo per più di tre mesi. Il suo ritorno in campo è stato accompagnato da nuove polemiche legate alla condizione fisica.