Milan, Boniface sovrappeso a Werder Brema: le parole del tecnico Thioune

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
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La stagione dell’ex obiettivo rossonero resta complicata. Undici presenze senza gol, indisponibilità da dicembre e critiche già arrivate in autunno dall’ex allenatore Horst Steffen, che ne aveva contestato movimenti e atteggiamento in campo. Sullo sfondo anche alcuni post social ambigui che avevano costretto il club a chiedere chiarimenti.
A gennaio 2025 l’Al Nassr aveva offerto 70 milioni per il cartellino, salvo poi virare su Jhon Duran. Da allora il valore di Boniface è sceso sensibilmente. Il Milan, che aveva frenato proprio per dubbi fisici, oggi osserva da lontano una parabola che continua a far discutere.
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