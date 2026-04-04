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Milan, ti ricordi Boniface? La sua condizione fisica fa discutere in Germania: “Ha qualche grammo di troppo”

Milan, Boniface sovrappeso a Werder Brema: le parole del tecnico Thioune
Victor Boniface, a un passo dal Milan la scorsa estate, torna ad allenarsi tra i dubbi sulla sua condizione fisica: L'allenatore Thioune ammette qualche chilo in più
Redazione PM

Victor Boniface torna a far parlare di sé, e non per le prestazioni. L’attaccante nigeriano, quasi acquistato dal Milan la scorsa estate, poi lasciato andare per dei dubbi emersi durante le visite mediche, è passato al Werder Brema, dove un'operazione al ginocchio destro per un problema alla rotula lo ha tenuto fermo per più di tre mesi. Il suo ritorno in campo è stato accompagnato da nuove polemiche legate alla condizione fisica.

Tra infortuni, critiche e mercato sfumato

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Il tecnico Daniel Moustapha Thioune ha ammesso la situazione con franchezza: “Non dobbiamo negare ci siano alcuni grammi di troppo. Ma può essere ancora un fattore, anche per pochi minuti”.

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La stagione dell’ex obiettivo rossonero resta complicata. Undici presenze senza gol, indisponibilità da dicembre e critiche già arrivate in autunno dall’ex allenatore Horst Steffen, che ne aveva contestato movimenti e atteggiamento in campo. Sullo sfondo anche alcuni post social ambigui che avevano costretto il club a chiedere chiarimenti.

A gennaio 2025 l’Al Nassr aveva offerto 70 milioni per il cartellino, salvo poi virare su Jhon Duran. Da allora il valore di Boniface è sceso sensibilmente. Il Milan, che aveva frenato proprio per dubbi fisici, oggi osserva da lontano una parabola che continua a far discutere.

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