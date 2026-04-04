Milan, ti ricordi di Fassone? Ora è pronto a comprare il Torino

Marco Fassone torna protagonista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, l’ex amministratore delegato del Milan sarebbe il frontman di una cordata interessata ad acquistare il Torino. Nei giorni scorsi sarebbero stati avviati i primi passaggi di due diligence, con nuovi contatti attesi a metà aprile e una possibile offerta intorno a metà maggio.