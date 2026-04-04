Milan, ti ricordi di Fassone? Ora è pronto a comprare il Torino

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Milan, ti ricordi di Fassone?—
Il nome di Fassone è legato a una fase delicata della storia recente rossonera. Il 14 aprile 2017 divenne amministratore delegato del Milan dopo il passaggio di proprietà da Fininvest a Li Yonghong, raccogliendo l’eredità di Adriano Galliani.
L’esperienza si chiuse il 21 luglio 2018, quando con l’arrivo del fondo Elliott e la presidenza di Paolo Scaroni fu sollevato dall’incarico. Ora potrebbe ripartire dal Torino, con l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo della sua carriera dirigenziale.
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