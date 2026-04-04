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Clamoroso, Marco Fassone vuole acquistare il Torino: l’ex amministratore delegato del Milan prepara l’offerta

Milan, ti ricordi di Fassone? Ora è pronto a comprare il Torino
Marco Fassone studia l’assalto al Torino: l’ex dirigente del Milan guida una cordata pronta a presentare un’offerta a Urbano Cairo
Redazione PM

Marco Fassone torna protagonista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, l’ex amministratore delegato del Milan sarebbe il frontman di una cordata interessata ad acquistare il Torino. Nei giorni scorsi sarebbero stati avviati i primi passaggi di due diligence, con nuovi contatti attesi a metà aprile e una possibile offerta intorno a metà maggio.

Il presidente Urbano Cairo valuta il club circa 200 milioni di euro, cifra già richiesta nel 2023. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma i movimenti registrati confermano un interesse concreto.

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Milan, ti ricordi di Fassone?

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Il nome di Fassone è legato a una fase delicata della storia recente rossonera. Il 14 aprile 2017 divenne amministratore delegato del Milan dopo il passaggio di proprietà da Fininvest a Li Yonghong, raccogliendo l’eredità di Adriano Galliani.

L’esperienza si chiuse il 21 luglio 2018, quando con l’arrivo del fondo Elliott e la presidenza di Paolo Scaroni fu sollevato dall’incarico. Ora potrebbe ripartire dal Torino, con l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo della sua carriera dirigenziale.

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