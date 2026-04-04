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Mancano giovani e calciatori forti in Italia? Il parere chiaro di Allegri. Poi ‘detta’ la sua linea

I problemi del calcio italiano: la 'soluzione' di Allegri. E sui giovani ...
L'Italia del calcio è al centro delle discussioni in questi giorni. Anche Massimiliano Allegri ha detto la sua sul movimento azzurro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si sta discutendo tantissimo del movimento calcio italiano. Questo vista l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. Con l'assenza degli Azzurri dall'edizione del 2026 siamo arrivati a tre mondiali senza Italia. Uno scenario impensabile pensando alla storia della nostra Nazionale di calcio. Tra i nomi già fatti per fare ripartire il movimento c'è anche quello di Allegri come possibile CT (l'allenatore ha risposta a queste voci in questo modo). In conferenza stampa l'allenatore del Milan ha rilasciato parole di speranza per il futuro dell'Italia.

Italia, i giovani e non solo: la soluzione di Allegri

"Ci sono organi di competenza che ora si dovrebbero riunire tutti e fare un'analisi approfondita, lavorando per un unico obiettivo: partecipare al prossimo Mondiale. Bisogna fare un programma e avere unità di intenti per il Mondiale 2030". Questo il pensiero di Allegri su cosa si dovrebbe fare per ripartire, ma poi aggiunge: "Poi apro e chiudo parentesi: per me alcuni giocatori buoni in Italia li abbiamo e quindi penso che sia un buon futuro quello della Nazionale". Questa potrebbe essere la formula Allegri. Altro tema caldissimo i giovani italiani: "Ci sono giovani bravi, il mondo è cambiato da 40 anni fa. Una volta che si mettono lì ed esaminano con calma, senza fretta, penso ci siano le soluzioni. Basta saperle trovare". I giovani interessanti e i giocatori bravi ci sono anche in Italia, il pensiero di Allegri è semplice quanto chiaro. Vanno trovate le soluzioni adatte. Parliamo quindi di giovani italiani del Milan: oltre a chi è in prestito in questo momento (ovvero Comotto, Camarda e Zeroli), in questi giorni hanno giocato sia il Milan Futuro che il Milan Primavera schierando italiani interessantissimi. Oggi si sono messi in mostra Mancioppi e Ossola, con l'Under 23 rossonera ha giocato benissimo Emanuele Sala. La questione non è che mancano giovani in Italia è che spesso si sbaglia nel gestirli e non si trovano i giusti metodi per farli crescere.

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