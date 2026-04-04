"Ci sono organi di competenza che ora si dovrebbero riunire tutti e fare un'analisi approfondita, lavorando per un unico obiettivo: partecipare al prossimo Mondiale. Bisogna fare un programma e avere unità di intenti per il Mondiale 2030". Questo il pensiero di Allegri su cosa si dovrebbe fare per ripartire, ma poi aggiunge: "Poi apro e chiudo parentesi: per me alcuni giocatori buoni in Italia li abbiamo e quindi penso che sia un buon futuro quello della Nazionale". Questa potrebbe essere la formula Allegri. Altro tema caldissimo i giovani italiani: "Ci sono giovani bravi, il mondo è cambiato da 40 anni fa. Una volta che si mettono lì ed esaminano con calma, senza fretta, penso ci siano le soluzioni. Basta saperle trovare". I giovani interessanti e i giocatori bravi ci sono anche in Italia, il pensiero di Allegri è semplice quanto chiaro. Vanno trovate le soluzioni adatte. Parliamo quindi di giovani italiani del Milan: oltre a chi è in prestito in questo momento (ovvero Comotto, Camarda e Zeroli), in questi giorni hanno giocato sia il Milan Futuro che il Milan Primavera schierando italiani interessantissimi. Oggi si sono messi in mostra Mancioppi e Ossola, con l'Under 23 rossonera ha giocato benissimo Emanuele Sala. La questione non è che mancano giovani in Italia è che spesso si sbaglia nel gestirli e non si trovano i giusti metodi per farli crescere.