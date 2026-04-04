Allegri possibile nuovo CT dell’Italia? L’allenatore del Milan risponde così

Durante la conferenza all'antivigilia di Napoli-MilanMassimiliano Allegri ha parlato anche della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia: "Da italiano sono dispiaciuto molto per la mancata qualificazione. Però da questa situazione bisogna crescere, deve essere un'opportunità. Con una visione di strategia da qui a dieci anni. Bisogna fare un programma e avere unità di intenti per il Mondiale 2030. Poi apro e chiudo parentesi: per me alcuni giocatori buoni in Italia li abbiamo e quindi penso che sia un buon futuro quello della Nazionale".