Durante la conferenza all'antivigilia di Napoli-MilanMassimiliano Allegri ha parlato anche della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia: "Da italiano sono dispiaciuto molto per la mancata qualificazione. Però da questa situazione bisogna crescere, deve essere un'opportunità. Con una visione di strategia da qui a dieci anni. Bisogna fare un programma e avere unità di intenti per il Mondiale 2030. Poi apro e chiudo parentesi: per me alcuni giocatori buoni in Italia li abbiamo e quindi penso che sia un buon futuro quello della Nazionale".
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Allegri possibile nuovo CT dell’Italia? L’allenatore del Milan risponde così
Giornata di conferenza a Milanello: Allegri parla all'anti vigilia di Napoli-Milan. Spazio ovviamente anche alle voci sull'Italia. Ecco la risposta dell'allenatore rossonero
Milan, Allegri risponde alle voci sull'Italia
Il nome di Allegri è stato già fatto per la possibile panchina futura dell'Italia. L'allenatore rossonero risponde: "Per quanto riguarda il discorso Nazionale. Ho iniziato lo scorso anno un lavoro con il Milan, bisogna essere concentrati sul nostro obiettivo, ovvero arrivare nelle prime quattro per la Champions League. La Nazionale non è un discorso di CT o di presidenti, va pensato bene cosa fare da ora fino al 2034, non dall'oggi al domani. In questo momento non ho pensato alla Nazionale. Sono al Milan, sono contento di stare al Milan. Mi piacerebbe rigiocare la Champions con i rossoneri. Arriviamo in Champions League poi vediamo".
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