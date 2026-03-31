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CONFERENZA STAMPA

Pochettino (CT Stati Uniti) sul momento di forma di Pulisic: “Lo aiuteremo, ecco come…”

Pochettino: 'Aiuteremo Pulisic avvicinandolo di più alla porta'
Mauricio Pochettino così su Christian Pulisic: le parole del CT degli USA alla vigilia della sfida contro il Portogallo
Redazione PM

Le prestazioni di Pulisic stanno facendo discutere anche negli Stati Uniti. L'attaccante del Milan è stato bersagliato dai tifosi americani per la sua prova contro il Belgio. L'ex Chelsea non segna con la Nazionale dal 2024 e, nel frattempo, ha anche perso la fascia da capitano.

Pochettino sul momento di forma di Pulisic

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In merito alle prestazioni di Christian Pulisic si è espresso anche Mauricio Pochettino, CT degli Stati Uniti. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate durante la conferenza stampa alla vigilia di USA-Portogallo. 

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"Sappiamo che Christian sa segnare, ma forse domani (oggi, ndr) potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po' avvicinandolo alla porta. È un'idea che mi è venuta in mente dopo sabato. Dobbiamo valutare con lo staff medico, lo staff tecnico e il giocatore".

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"Fino a quando non abbiamo subito il terzo gol, penso che ce la siamo giocata molto bene con il Belgio. Dopo la grande occasione di Christian in area, abbiamo subito il secondo gol. Poi, dopo un'altra occasione creata con Weah, abbiamo concesso il rigore. Quel momento è stato davvero duro per noi"

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