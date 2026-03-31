Pochettino: 'Aiuteremo Pulisic avvicinandolo di più alla porta'

"Sappiamo che Christian sa segnare, ma forse domani (oggi, ndr) potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po' avvicinandolo alla porta. È un'idea che mi è venuta in mente dopo sabato. Dobbiamo valutare con lo staff medico, lo staff tecnico e il giocatore".
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"Fino a quando non abbiamo subito il terzo gol, penso che ce la siamo giocata molto bene con il Belgio. Dopo la grande occasione di Christian in area, abbiamo subito il secondo gol. Poi, dopo un'altra occasione creata con Weah, abbiamo concesso il rigore. Quel momento è stato davvero duro per noi"
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