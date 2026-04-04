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NAPOLI-MILAN
Curva Sud a Milanello: cori di incitamento per i rossoneri in vista di Napoli-Milan
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La Curva Sud, a Milanello per supportare i rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan, fa cori di incitamento per il Diavolo
La Curva Sud, cuore della tifoseria organizzata rossonera, si è recata a Milanello per supportare i rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A, in programma la sera di Pasquetta allo stadio 'Maradona'. Ecco, nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, i cori di incitamento per Mike Maignan e compagni