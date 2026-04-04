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Napoli-Milan, Conte sfida Allegri: anche per la Nazionale? C’è una chiara sensazione

Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: rivalità totale e un caso ... Nazionale
Napoli-Milan di lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', sarà anche il confronto diretto tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, 'corteggiati' dalla FIGC per la panchina della Nazionale Italiana. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

La sera di Pasquetta, lunedì 6 aprile, alle ore 20:45 il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri si sfideranno, per il big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026, con in palio qualcosa in più del 'semplice' secondo posto nella classifica del campionato.

Chi vincerà il confronto diretto dello stadio 'Diego Armando Maradona', infatti, potrà provare ancora a contendere il campionato all'Inter di Cristian Chivu. Specialmente se, nel frattempo, magari, i nerazzurri avranno fatto un passo falso o un mezzo passo falso contro la Roma a 'San Siro'.

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Conte e Allegri, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sono accomunati dal passato sulla panchina della Juventus e dal fatto di essere allenatori vincenti: 5 Scudetti per il salentino tra Juve (3), Inter (1) e Napoli (1); 6 per il toscano, tra Milan (1) e Juve (5). E, nelle ultime ore, un altro fattore che ha contribuito ad avvicinarli può configurarsi come un caso ... Nazionale.

Sia Conte sia Allegri, nonostante siano legati a Napoli e Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027, sono finiti nel mirino della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per rilevare Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia a partire dalla prossima estate.

L'azzurro stimola i due tecnici, ma dovrebbero restare dove sono ora

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L'azzurro stuzzica entrambi, secondo il quotidiano torinese, anche se, fatto salvo clamorosi scossoni, con Napoli e Milan che disputeranno la Champions League nella prossima stagione, Conte e Allegri dovrebbero restare al loro posto e proseguire il progetto sportivo con i rispettivi club. Con Roberto Mancini - attualmente all'Al-Sadd in Qatar - come soluzione più semplice per la Nazionale, sebbene non sia la sola pista in piedi.

Intanto, c'è un Napoli-Milan tutto da gustare, con due tecnici che metteranno in campo - probabilmente - le due filosofie di gioco, completamente agli antipodi: da una parte il calcio codificato e avvolgente di Conte, dall’altro quello pragmatico e verticale di Allegri. La sfida del 'Maradona' metterà in scena due modi di vedere e soprattutto vivere il calcio differenti: chi la spunterà?

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