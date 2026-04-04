Napoli-Milan, Conte vs Allegri: sfida lunedì in Serie A, poi per la Nazionale? — Conte e Allegri, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sono accomunati dal passato sulla panchina della Juventus e dal fatto di essere allenatori vincenti: 5 Scudetti per il salentino tra Juve (3), Inter (1) e Napoli (1); 6 per il toscano, tra Milan (1) e Juve (5). E, nelle ultime ore, un altro fattore che ha contribuito ad avvicinarli può configurarsi come un caso ... Nazionale.

Sia Conte sia Allegri, nonostante siano legati a Napoli e Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027, sono finiti nel mirino della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per rilevare Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia a partire dalla prossima estate.

L'azzurro stimola i due tecnici, ma dovrebbero restare dove sono ora — L'azzurro stuzzica entrambi, secondo il quotidiano torinese, anche se, fatto salvo clamorosi scossoni, con Napoli e Milan che disputeranno la Champions League nella prossima stagione, Conte e Allegri dovrebbero restare al loro posto e proseguire il progetto sportivo con i rispettivi club. Con Roberto Mancini - attualmente all'Al-Sadd in Qatar - come soluzione più semplice per la Nazionale, sebbene non sia la sola pista in piedi.

Intanto, c'è un Napoli-Milan tutto da gustare, con due tecnici che metteranno in campo - probabilmente - le due filosofie di gioco, completamente agli antipodi: da una parte il calcio codificato e avvolgente di Conte, dall’altro quello pragmatico e verticale di Allegri. La sfida del 'Maradona' metterà in scena due modi di vedere e soprattutto vivere il calcio differenti: chi la spunterà?