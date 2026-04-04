Milan, Allegri chiaro sul futuro. Possibilità Gimenez e la novità su Vlahovic

Oggi, sabato 4 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto l'avvicinarsi del big match col Napoli. Nella giornata di oggi, in una Milanello gremita di tifosi, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match di lunedì sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con due nomi protagonisti. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA