Milan, Allegri chiaro sul futuro. Possibilità Gimenez e la novità su Vlahovic

Oggi, sabato 4 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto l'avvicinarsi del big match col Napoli. Nella giornata di oggi, in una Milanello gremita di tifosi, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match di lunedì sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con due nomi protagonisti. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri allontana le voci pre Napoli. Possibile sorpresa in attacco. Si scaldano Goretzka e Gila
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Milan, Allegri allontana le voci pre Napoli. Possibile sorpresa in attacco. Si scaldano Goretzka e Gila
Dalle parole di Allegri al calciomercato: ecco tutte le top news del Milan della giornata di oggi, 4 aprile 2026. Il tecnico rossonero presenta la sfida col Napoli con uno sguardo al futuro e il mercato con novità per l'estate