Modric, il totem senza età: è lui il re dei minuti del Milan

C'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in Serie A è Luka Modric. E non di poco. Come sottolineato anche dalla 'Gazzetta dello Sport' Il croato ha totalizzato 2.546’, oltre 620 in più del secondo più impiegato, Adrien Rabiot (1.920’) . Un’enormità, soprattutto considerando i 40 anni compiuti.

A inizio stagione, uno scenario simile non era affatto scontato. Nessun dubbio sulla qualità dell’ex Real Madrid, ma tra età, concorrenza e nuovi arrivi (Ardon Jashari, Samuele Ricci e lo stesso Rabiot) l’idea era quella di una gestione più equilibrata. Invece Modric è diventato subito il fulcro del centrocampo, praticamente sempre titolare e immune da problemi fisici.