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L’intramontabile Luka Modric: numeri da capogiro. Analisi della sua prima stagione al Milan

Modric, il totem senza età: è lui il re dei minuti del Milan
Nel Milan di Allegri solo Modric supera i 2.500 minuti in Serie A: rendimento, leadership e numeri a confronto con gli altri centrocampisti
Redazione PM

C'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in Serie A è Luka Modric. E non di poco. Come sottolineato anche dalla 'Gazzetta dello Sport' Il croato ha totalizzato 2.546’, oltre 620 in più del secondo più impiegato, Adrien Rabiot (1.920’). Un’enormità, soprattutto considerando i 40 anni compiuti.

A inizio stagione, uno scenario simile non era affatto scontato. Nessun dubbio sulla qualità dell’ex Real Madrid, ma tra età, concorrenza e nuovi arrivi (Ardon Jashari, Samuele Ricci e lo stesso Rabiot) l’idea era quella di una gestione più equilibrata. Invece Modric è diventato subito il fulcro del centrocampo, praticamente sempre titolare e immune da problemi fisici.

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Numeri, leadership e il nodo futuro

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I numeri spiegano l’impatto: oltre il 90% di passaggi riusciti su più di 66 palloni giocati a partita, recuperi e intercetti tra i migliori nel ruolo. Non solo qualità tecnica, ma anche equilibrio tattico e disponibilità al sacrificio, come sottolineato da Ivan Rakitic: «Se serve, fa anche il Gattuso».

Alle sue spalle, Fofana (1.829’) è il terzo più utilizzato, Ricci e Loftus-Cheek hanno avuto ruoli più marginali, mentre Jashari, frenato anche da un infortunio, si è fermato a 459’. Tuttavia, la prossima stagione, tra coppe e un calendario più fitto, il Milan non potrà chiedere ancora tutto a Modric. Il futuro passa anche dalla crescita degli altri.

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