Modric, il totem senza età: è lui il re dei minuti del Milan

Numeri, leadership e il nodo futuro—
I numeri spiegano l’impatto: oltre il 90% di passaggi riusciti su più di 66 palloni giocati a partita, recuperi e intercetti tra i migliori nel ruolo. Non solo qualità tecnica, ma anche equilibrio tattico e disponibilità al sacrificio, come sottolineato da Ivan Rakitic: «Se serve, fa anche il Gattuso».
Alle sue spalle, Fofana (1.829’) è il terzo più utilizzato, Ricci e Loftus-Cheek hanno avuto ruoli più marginali, mentre Jashari, frenato anche da un infortunio, si è fermato a 459’. Tuttavia, la prossima stagione, tra coppe e un calendario più fitto, il Milan non potrà chiedere ancora tutto a Modric. Il futuro passa anche dalla crescita degli altri.
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