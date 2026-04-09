Koni De Winter, finora impiegato al suo posto, in fin dei conti non ha deluso le aspettative e dunque potrebbe conservare anche per Milan-Udinese, gara in cui sono attesi oltre 74mila spettatori, il suo posto in squadra. Ma che Milan vedremo contro l'Udinese? La 'rosea' ha confermato le indiscrezioni emerse nella mattinata di ieri. C'è la tentazione del 4-3-3 e del tridente per Allegri. Il tecnico valuterà già dalla seduta di oggi se continuare a lavorare su questo cambio di sistema di gioco da più parti invocato già per sabato.
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