Matteo Gabbia - fuori da un mese per via di un'operazione di ernia inguinale - si allena regolarmente in gruppo da giorni e sarà a disposizione per Milan-Udinese. Intanto Massimiliano Allegri pensa a cambi importanti, nella tattica e negli uomini

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì sera al 'Maradona' contro il Napoli, abbiano svolto un test amichevole contro il Milan Primavera di Giovanni Renna. Per l'occasione, oltre ai vari Santiago Giménez, Rafael Leão e Christian Pulisic, si è visto anche Matteo Gabbia.