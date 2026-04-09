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Milan, per l’Udinese pronto Gabbia. Intanto Allegri pensa ad un’importante novità

Milan-Udinese, Gabbia recupera. Possibili novità tattiche: la tentazione di Allegri
Matteo Gabbia - fuori da un mese per via di un'operazione di ernia inguinale - si allena regolarmente in gruppo da giorni e sarà a disposizione per Milan-Udinese. Intanto Massimiliano Allegri pensa a cambi importanti, nella tattica e negli uomini
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì sera al 'Maradona' contro il Napoli, abbiano svolto un test amichevole contro il Milan Primavera di Giovanni Renna. Per l'occasione, oltre ai vari Santiago Giménez, Rafael Leão e Christian Pulisic, si è visto anche Matteo Gabbia.

Il difensore centrale classe 1999, fermo da oltre un mese per un'operazione di ernia inguinale, si allena da giorni in gruppo ed è quindi tecnicamente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Udinese di sabato 11 aprile, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Da capire, chiaramente, se il tecnico livornese lo convocherà e se, comunque, lo porterà in panchina oppure se lo rilancerà titolare.

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Koni De Winter, finora impiegato al suo posto, in fin dei conti non ha deluso le aspettative e dunque potrebbe conservare anche per Milan-Udinese, gara in cui sono attesi oltre 74mila spettatori, il suo posto in squadra. Ma che Milan vedremo contro l'Udinese? La 'rosea' ha confermato le indiscrezioni emerse nella mattinata di ieri. C'è la tentazione del 4-3-3 e del tridente per Allegri. Il tecnico valuterà già dalla seduta di oggi se continuare a lavorare su questo cambio di sistema di gioco da più parti invocato già per sabato.

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