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Milan, frenata pesante: da corsa la titolo a ritmo da Europa League

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Dalla corsa scudetto al calo di rendimento. Il Milan di Massimiliano Allegri, nel girone di ritorno non è più lo stesso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dalla corsa scudetto al calo di rendimento. Il Milan di Massimiliano Allegri, nel girone di ritorno, è passato da un ritmo di 2.2 punti a partita, a uno di 1.75. Il Diavolo è passato da una potenziale corsa al titolo da 84 punti e un ritmo da 66, che non garantirebbe neanche la qualificazione all'Europa League.

Come riferito da Tuttosport, all'inizio il distacco dall'Inter era solo di 3 punti, 45 per la squadra di Chivu e 42 per i ragazzi di Allegri. Ora come ora, invece, la distanza è di ben 9 lunghezze: 9 punti che hanno messo fine ai sogni del diavolo legati al tricolore.

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I 21 punti conquistati in queste 12 gare disputate non valgono la qualificazione in Champions League, ma è più un ritmo da Europa League. Ora, Allegri si ritrova al terzo posto, con un margine più che buono sulla Juventus (quinta in classifica). Una cosa però è certa: il Milan da gennaio è inspiegabilmente calato.

Su 12 partite, solo in due il Milan è riuscito a migliorate il bilancio rispetto alle gare di andata: Cremonese e Pisa le partite 'incriminate'. La squadra capitanata da Maignan, poi, ha confermato i punti presi contro Bologna, Lecce, Torino e Inter, ma nelle altre partite, lo score è peggiorato.

Il Milan ha perso punti contro: Fiorentina (da 3 punti a 1), Roma (da 3 a 1), Como (da 3 a 1), Parma (da 1 a 0), Lazio (da 3 a 0) e per ultimo, appunto, il Napoli (da 3 a 0). Per il rush finale, ai rossoneri ora mancano Udinese, Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari, tutte squadre con cui i rossoneri ottennero solamente 13 punti all'andata: 4 pareggi e tre vittorie.

Se il Milan non vuol emettere a rischio la sua stagione, viste le partite rimaste e sopratutto le inseguitrici, bisogna assolutamente fare il massimo, conquistando 21 punti.

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