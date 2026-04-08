L'ultimo gol risale a ben 38 giorni fa, con Rafael Leao che ha chiuso la trasferta di Cremona con il 2-0. Da 38 giorni, con annessa la pausa delle Nazionali, il Milan non è più risulti a segnare. Il caso più evidente è quello di Pulisic, che non segna da oltre 100 giorni: l'ultimo gol, infatti, risale al 28 dicembre 2025 contro il Verona.

Da li in poi, il nulla. Un calo davvero drastico e importante, dovuto però anche al cambio della composizione offensiva del 3-5-2 che ha migliorato nettamente la difesa, ma depotenziato l'attacco. Il Milan, nel periodo tra dicembre e febbraio, ha avuto l'Nkunku migliore, autore di 5 gol. Sembrava essersi finalmente sbloccato, ma il suo rendimento si è rivelato, in realtà, basso.

Massimiliano Allegri, pur di non cambiare modulo, sta richiedendo ad Nkunku di partire largo, ma gli effetti non sono stati quelli sperati. Anche Niclas Fullkrug sta trovando non poche difficoltà: il tedesco è fermo ad un solo gol, quello contro il Lecce, ben 80 giorni fa.

Da notare, invece, come Pavlovic, difensore centrale, abbia gli stessi gol segnati da Leao e Nkunku nel girone di ritorno. Fermi a due presenziano anche Rabiot e Loftus-Cheek. Milan, continuiamo con il 3-5-2 o passiamo al 4-3-3?