Lotta Champions, Zazzaroni non ha dubbi: 'Il Milan è inavvicinabile'

"Tre card Champions sono state consegnate: oltre all’Inter, anche Milan e Napoli sembrano inavvicinabili. Il pari del Como a Udine e la sfida di domenica prossima tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu hanno verosimilmente riaperto la corsa al quarto posto alla quale può partecipare anche l’Atalanta di Raffaele Palladino".