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RASSEGNA STAMPA

Zazzaroni sulla lotta Champions: “Inter, Milan e Napoli sembrano inavvicinabili

Lotta Champions, Zazzaroni non ha dubbi: 'Il Milan è inavvicinabile'
Ivan Zazzaroni così sulla posizione del Milan nella lotta Champions: le sue parole nell'editoriale pubblicato per il 'Corriere dello Sport'
Redazione PM

La sconfitta del Milan nella trasferta del 'Maradona' contro il Napoli ha spento le ultime speranze di scudetto che ancora erano accese nel cuore dei tifosi rossoneri. Ora, come sottolineato anche da Allegri, il Diavolo deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici per difendere la zona Champions. I rossoneri hanno ancora 6 punti di vantaggio sul quarto posto, un margine abbastanza cospicuo, ma che non permette distrazioni.

Ivan Zazzaroni, invece, non ha dubbi. Secondo il direttore del 'Corriere dello Sport', il Milan, così come Inter e Napoli, "sembra inavvicinabile" per Como, Juventus e Roma. Ecco, di seguito, il suo pensiero espresso nell'editoriale pubblicato per il suo giornale.

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"Tre card Champions sono state consegnate: oltre all’Inter, anche Milan e Napoli sembrano inavvicinabili. Il pari del Como a Udine e la sfida di domenica prossima tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu hanno verosimilmente riaperto la corsa al quarto posto alla quale può partecipare anche l’Atalanta di Raffaele Palladino".

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