Come arriva l'Udinese alla partita

Runjaić avrà praticamente tutti a disposizione: l'unico ballottaggio è a metà campo, dove Jakub Piotrowski potrebbe, all'ultimo, soffiare una maglia da titolare a Jurgen Ekkelenkamp. Per il resto, tutto confermato, con la stellina Arthur Atta in mediana e la solita, esplosiva, coppia d'attacco formata da Nicolò Zaniolo (obiettivo di mercato del Milan) e Keinan Davis, alla sua miglior stagione in carriera.