Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”
Come arriva l'Udinese alla partita—
Runjaić avrà praticamente tutti a disposizione: l'unico ballottaggio è a metà campo, dove Jakub Piotrowski potrebbe, all'ultimo, soffiare una maglia da titolare a Jurgen Ekkelenkamp. Per il resto, tutto confermato, con la stellina Arthur Atta in mediana e la solita, esplosiva, coppia d'attacco formata da Nicolò Zaniolo (obiettivo di mercato del Milan) e Keinan Davis, alla sua miglior stagione in carriera.
Le probabili formazioni di Milan-Udinese—
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, R. Leão, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Bertola, Mlačić, Zarraga, Piotrowski (Ekkelenkamp), Miller, Arizala, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaić.
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