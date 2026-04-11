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Probabili formazioni Milan-Udinese, le ultime dai campi: Allegri cambia tutto

Probabili formazioni Milan-Udinese, le ultime dai campi: Allegri cambia tutto
Ecco le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro': Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, dovrebbe optare per una significativa novità tattica
Daniele Triolo Redattore 

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaić per la 32esima giornata di Serie A. Vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni del match, con le ultime dai campi e tutte le possibili novità ideate dai due allenatori.

Come arriva il Milan alla partita

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Allegri opterà per un cambio di modulo: non più 3-5-2, bensì 4-3-3. In difesa, l'inserimento di Zachary Athekame, a destra, al posto di Fikayo Tomori, consentirà al Diavolo di modificare l'assetto tattico cambiando, di fatto, un solo uomo. Questo perché Alexis Saelemaekers scalerà nel tridente offensivo al fianco di Rafael Leão e Christian Pulisic. A centrocampo, favorito Samuele Ricci su Youssouf Fofana per giocare al fianco degli intoccabili Luka Modrić e Adrien Rabiot.

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Come arriva l'Udinese alla partita

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Runjaić avrà praticamente tutti a disposizione: l'unico ballottaggio è a metà campo, dove Jakub Piotrowski potrebbe, all'ultimo, soffiare una maglia da titolare a Jurgen Ekkelenkamp. Per il resto, tutto confermato, con la stellina Arthur Atta in mediana e la solita, esplosiva, coppia d'attacco formata da Nicolò Zaniolo (obiettivo di mercato del Milan) e Keinan Davis, alla sua miglior stagione in carriera.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

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MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, R. Leão, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Bertola, Mlačić, Zarraga, Piotrowski (Ekkelenkamp), Miller, Arizala, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaić.

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