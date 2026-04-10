Le probabili formazioni di Milan-Udinese: Allegri cambia pelle al Diavolo

A centrocampo spazio a Ricci al posto di Fofana, alle prese con una sindrome influenzale. Con lui dovrebbero agire Modric e Rabiot, in un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. In difesa, Athekame dovrebbe prendere il posto di Tomori, agendo da terzino destro. Confermati De Winter e Pavlovic.