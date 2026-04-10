PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Udinese, le probabili formazioni: la scelta di Allegri che sorprende tutti. 4-3-3 o 3-5-2? Le ultime

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Milan-Udinese, le probabili formazioni: la scelta di Allegri che sorprende tutti. 4-3-3 o 3-5-2? Le ultime

Le probabili formazioni di Milan-Udinese: Allegri cambia pelle al Diavolo
Milan-Udinese, probabili formazioni e novità tattiche: Allegri prepara una 'sorpresa', mentre Runjaic ritrova Davis per San Siro
Redazione PM

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata del campionato Serie A 2025/2026 con un obiettivo chiaro: ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli che è costata il secondo posto. A San Siro servirà una risposta immediata per blindare la zona Champions e mantenere margine sulle inseguitrici. La novità principale riguarda l’assetto tattico scelto da Massimiliano Allegri, pronto a cambiare pelle alla squadra.

Allegri vira sul 4-3-3: Leao falso nove

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Le indicazioni degli ultimi allenamenti trovano conferma: il Milan dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Una scelta che sorprende soprattutto per la composizione del tridente offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', davanti agiranno Alexis Saelemaekers sulla destra, Rafael Leao come falso nove e Christian Pulisic sulla sinistra. Una soluzione che lascia inizialmente fuori Gimenez, Füllkrug e Nkunku, provato nei giorni scorsi ma destinato alla panchina.

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A centrocampo spazio a Ricci al posto di Fofana, alle prese con una sindrome influenzale. Con lui dovrebbero agire Modric e Rabiot, in un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. In difesa, Athekame dovrebbe prendere il posto di Tomori, agendo da terzino destro. Confermati De Winter e Pavlovic.

Dall’altra parte, Runjaic ritrova una pedina fondamentale: Davis è pienamente recuperato e guiderà l’attacco bianconero. Il centravanti inglese, già a quota 10 reti, torna dopo oltre due mesi di stop per una lesione all’adduttore sinistro.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

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Milan (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

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