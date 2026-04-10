Le probabili formazioni di Milan-Udinese: Allegri cambia pelle al Diavolo

A centrocampo spazio a Ricci al posto di Fofana, alle prese con una sindrome influenzale. Con lui dovrebbero agire Modric e Rabiot, in un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. In difesa, Athekame dovrebbe prendere il posto di Tomori, agendo da terzino destro. Confermati De Winter e Pavlovic.
Dall’altra parte, Runjaic ritrova una pedina fondamentale: Davis è pienamente recuperato e guiderà l’attacco bianconero. Il centravanti inglese, già a quota 10 reti, torna dopo oltre due mesi di stop per una lesione all’adduttore sinistro.
Milan-Udinese, le probabili formazioni—
Milan (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
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